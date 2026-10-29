Parken in Innsbruck: Ab 2. November gelten neue Zonen und längere Gebührenzeiten

Wer in Innsbruck parkt, muss sich ab Montag, 2. November 2026, auf neue Regeln einstellen. An diesem Tag tritt die neue Parkraumbewirtschaftung in Kraft, die der Innsbrucker Gemeinderat am 16. Juli beschlossen hat. Im gesamten Stadtgebiet gelten dann einheitliche Gebührenzeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr, Samstag von 8 bis 18 Uhr, wie die Stadt Innsbruck zum Gemeinderatsbeschluss mitteilte.

Neu sind außerdem Parkzonen in drei Stadtteilen: Arzl, das Olympische Dorf und Kranebitten. Dort kostet das Parken laut Stadt 1,10 Euro pro halbe Stunde oder 9 Euro für den ganzen Tag. Für Anwohnerinnen und Anwohner steigt der Preis der Parkkarte von 6,18 auf 9,96 Euro pro Monat.