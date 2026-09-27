Spritpreisbremse - Beschluss bei Sondersitzung im Parlament

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Um die neue Spritpreisbremse zu beschließen, kommt der Nationalrat am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Für Oktober und November soll die Mineralölsteuer um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt werden. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Die Grüne hatten im Vorfeld der Sitzung eine höhere Margenbegrenzung der "Öl-Multis" und die Ausweitung der Übergewinnsteuer für Stromerzeuger auch auf Gas und Fernwärme gefordert.

von APA