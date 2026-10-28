Allerheiligen am Sonntag: Warum Beschäftigte heuer keinen freien Tag dazubekommen

Allerheiligen fällt heuer auf einen Sonntag. Für alle, die von Montag bis Freitag arbeiten, geht der Feiertag damit verloren. Das österreichische Arbeitsruhegesetz kennt keinen Ersatz-Feiertag, wenn ein gesetzlicher Feiertag auf ein Wochenende fällt. Es gibt auch keinen Anspruch darauf, den Tag an einem Werktag nachzuholen.

Der Grund liegt in der Logik des Gesetzes. Der Feiertag sichert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden, die spätestens um 6 Uhr früh beginnt, und das Entgelt für die Arbeit, die wegen des Feiertags ausfällt. Fällt er auf einen Tag, an dem ohnehin nicht gearbeitet wird, fällt auch keine Arbeit aus. Die Wirtschaftskammer hält dazu fest: Fällt der Feiertag auf einen freien Tag, gebührt für diesen Tag kein Entgelt.