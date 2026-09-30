Zweimonatige Spritpreisbremse tritt in Kraft

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Mit 1. Oktober tritt die Spritpreisbremse der Regierung in Kraft, am 30. November soll sie wieder enden. In den zwei Monaten sollen sich die Autofahrerinnen und Autofahrer in Summe 12 Cent je Liter Benzin und Diesel sparen. Dafür wird die Mineralölsteuer um 6,7 Cent gesenkt, hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Dem Eingriff in die Preise waren intensive Diskussionen innerhalb der Regierung vorausgegangen.

von APA