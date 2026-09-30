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Zweimonatige Spritpreisbremse tritt in Kraft

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Der Margeneingriff bei den Tankstellenpreisen ist umstritten
©HELMUT FOHRINGER, APA, Themenbild
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Mit 1. Oktober tritt die Spritpreisbremse der Regierung in Kraft, am 30. November soll sie wieder enden. In den zwei Monaten sollen sich die Autofahrerinnen und Autofahrer in Summe 12 Cent je Liter Benzin und Diesel sparen. Dafür wird die Mineralölsteuer um 6,7 Cent gesenkt, hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Dem Eingriff in die Preise waren intensive Diskussionen innerhalb der Regierung vorausgegangen.

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Die SPÖ hatte sich für eine Margenbremse stark gemacht, die von den Regierungspartnern und Wirtschaftsvertretern kritisch gesehen wird. Der Energiehandel warnte gar vor einem Tankstellensterben. Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher sprach sich für alternative Maßnahmen aus. Konkret könne man "die besonders betroffenen Pendler entlasten". IHS-Ökonom Sebastian Koch erwartet, dass durch die Preisbremse der Regierung die Inflationsrate um ungefähr 0,2 Prozentpunkte gedämpft wird.

++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen Tankstelle / Spritpreis / Benzin / Diesel / Energie / Super. Im Bild: Spritpreise an einer Tankstelle aufgenommen am Donnerstag, 17. September 2026, in Niederösterreich.

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