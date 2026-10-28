Hochschule Burgenland: Vier neue Studien, Anmeldung startet am 3. November

Die Hochschule Burgenland bietet ab dem Studienjahr 2027/28 vier zusätzliche Studiengänge an. Zwei Bachelorstudien starten am Campus Pinkafeld, zwei berufsbegleitende Masterstudien in Eisenstadt. Die Anmeldung ist ab 3. November 2026 möglich.

Beginnen sollen die neuen Studiengänge im Herbst 2027, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria). Insgesamt gibt es in den vier Programmen 95 Studienplätze.