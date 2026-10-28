Hochschule Burgenland: Vier neue Studien, Anmeldung startet am 3. November

Die Hochschule Burgenland erweitert ihr Angebot um zwei Bachelor- und zwei Masterstudiengänge in Pinkafeld und Eisenstadt. Wer im Herbst 2027 beginnen will, kann sich ab 3. November bewerben. Die Studien, Plätze und Fristen im Überblick.
Die Hochschule Burgenland bietet ab dem Studienjahr 2027/28 vier zusätzliche Studiengänge an. Zwei Bachelorstudien starten am Campus Pinkafeld, zwei berufsbegleitende Masterstudien in Eisenstadt. Die Anmeldung ist ab 3. November 2026 möglich.
Beginnen sollen die neuen Studiengänge im Herbst 2027, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria). Insgesamt gibt es in den vier Programmen 95 Studienplätze.
Zwei neue Bachelorstudien in Pinkafeld
Im Bachelorstudium Green Engineering stehen 25 Plätze zur Verfügung. Es wird in Vollzeit und auf Englisch unterrichtet und schließt mit dem Bachelor of Science in Engineering ab.
Ebenfalls 25 Plätze hat der Bachelor Nachhaltige Energiesysteme und Elektronik. Er ist berufsermöglichend organisiert, also so, dass ein Studium neben dem Job grundsätzlich machbar ist. Unterrichtet wird auf Deutsch, einzelne Lehrveranstaltungen finden auf Englisch statt. Auch hier lautet der Abschluss Bachelor of Science in Engineering. Rektorin Bettina Schauer-Frank verweist auf die Erfahrung des Standorts: „Wir blicken auf jahrzehntelange Expertise im Bereich Energie, Umwelt und Gebäudetechnik zurück.“
Zwei berufsbegleitende Master in Eisenstadt
In Eisenstadt startet der Master Digital Governance und Compliance Engineering mit 25 Plätzen. Er führt zum Master of Science in Engineering. Der zweite neue Master, Unternehmensführung und Wirtschaftsrecht, hat 20 Plätze und schließt mit dem Master of Arts in Business ab.
Beide Masterstudien sind berufsbegleitend angelegt. Die Unterrichtssprache ist Deutsch, einzelne Lehrveranstaltungen werden auf Englisch gehalten.
Diese Fristen gelten für die Bewerbung
Die Anmeldung für das Studienjahr 2027/28 öffnet am 3. November 2026. Für die Bachelorstudien endet die Frist am 31. März, für die Masterstudien am 31. Mai. Wer sich für eines der Programme interessiert, findet die Details zu Aufnahmeverfahren und Voraussetzungen auf der Website der Hochschule Burgenland.
Studiengebühren und den genauen Umfang in ECTS-Punkten nennt die Hochschule in ihrer Ankündigung nicht. Weil die Akkreditierung noch aussteht, können sich Details bis zum Start im Herbst 2027 ändern.