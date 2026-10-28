Wohnbeihilfe Oberösterreich: Ab 2027 gibt es bis zu 351,50 Euro im Monat

Wer in Oberösterreich Wohnbeihilfe bezieht oder beantragen will, kann ab dem kommenden Jahr mit mehr Geld rechnen. Mit 1. Jänner 2027 steigt die Wohnbeihilfe für Haushalte mit vier oder mehr Personen auf bis zu 351,50 Euro im Monat, bisher lag die Obergrenze bei 300 Euro. Auch kleinere Haushalte bekommen höhere Höchstbeträge.

Das hat das Land Oberösterreich am 27. Oktober angekündigt. Der Entwurf der neuen Verordnung geht nun in Begutachtung. Neben den höheren Beträgen sollen Pensionistinnen und Pensionisten ihren Anspruch nicht mehr verlieren, nur weil ihre Pension wegen der Inflation steigt. Zudem wird der Antrag einfacher.