Der beste Weg zum Hörgerät

Bis zu 20 Prozent der Bevölkerung haben eine mehr oder weniger starke Hörbeeinträchtigung. Doch gerade bei einer leichten oder mittleren Schwerhörigkeit schrecken viele Menschen vor einem Hörgerät zurück – oder kommen gar nicht auf die Idee, dass das etwas für sie sein könnte. Hörverlust kommt meist schleichend.

Kommt es immer wieder vor, dass man etwas nicht versteht oder etwas nicht hört, ist ein Hörtest angezeigt. Solche Hörtests werden von Hörgeräteakustikern angeboten, die Hörgeräte anpassen und verkaufen. Wenn es um einen so wichtigen menschlichen Sinn wie das Hören geht, sind Sorgfalt und Fingerspitzengefühl ebenso wie hohe fachliche Kompetenz gefragt.