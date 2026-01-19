Test: Blumen bestellen

Die Kundenzufriedenheit mit dem Zustellservice für Blumen liegt bei den verschiedenen Anbietern auf ähnlichem Niveau.
Volle Punktezahl gab es in einer Umfrage der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) für keinen Blumenversender. Aber alle spielen im soliden Mittelfeld. Und eines steht fest: Wenn’s an der Tür klingelt und es kommen Blumen, freut sich jeder.
Glaubt man wissenschaftlichen Studien, ist mit Blumen alles besser. Eine aktuelle Studie der University of Georgia hat herausgefunden, dass man sich besser fühlt, wenn man zu Hause oder am Arbeitsplatz Blumen hat. Laut den Wissenschaftlern wird die Stimmung besser, Stress wird reduziert und Gefühle von Einsamkeit werden gelindert. Beim Verschenken kann man mit Blumen Anteilnahme, romantisches Interesse oder einfach Wertschätzung ausdrücken, kurz: soziale Bindungen verstärken. Nach einer Studie der US-amerikanischen Rutgers University gilt das übrigens nicht nur für Frauen. Auch Männer freuen sich über Blumen und profitieren von den positiven Effekten.
Schon in Urzeiten wussten die Menschen um die Wirkung von Blumen und setzten sie in vielen Ritualen ein. Der Unterschied zu damals: Heute kann man die schönsten Sträuße im Internet bestellen und sie sich nach Hause liefern oder zu lieben Menschen schicken lassen. Um zu überprüfen, wie gut das funktioniert, hat die Gesellschaft für Verbraucherstudien Kundinnen und Kunden von Blumenzustellern gefragt, wie zufrieden sie mit den Blumenversendern ihrer Wahl sind. Insgesamt 586 Bewertungen gelangten ein. In der Umfrage wurden Bloom & Wild (bloomandwild.com/de-at), Blume 2000 (blume2000.at), Blumenbar (blumenbar.at), Euro Florist (euroflorist.at), Fleurop (fleurop.at) und Flora Prima (flora-prima.de) berücksichtigt.
Die 22 Fragen zur Dienstleistungsqualität der Blumenzusteller waren auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) zu beantworten und trugen in sechs Kategorien zum Gesamtergebnis bei:
Produktqualität: Wie frisch und intakt waren die gelieferten Blumen? Wie gut sahen sie aus? (25 % des Gesamtwerts)
Lieferservice: Waren die Blumen nachhaltig verpackt? Kam die Lieferung pünktlich, und konnte man die Sendung nachverfolgen? (20 % des Gesamtwerts)
Preis-Leistungsverhältnis: Empfanden die Kundinnen und Kunden die Preise für
die Blumen und ihre Lieferung als fair? (15 % des Gesamtwertes)
Sortiment: Wie vielfältig empfanden die Befragten das Angebot an Blumenarrangements und Extras wie Grußkarten? (15 % des Gesamtwertes)
Bestellkomfort: Wie übersichtlich ist die Website? Waren die Informationen ausreichend? (10 % des Gesamtwertes)
Kundenvertrauen: Wie wahrscheinlich ist es, dass die Befragten wieder in diesem Shop bestellen oder ihn ihren Bekannten weiterempfehlen würden? (10 % des Gesamtwertes)
Ähnliche Ergebnisse
Die Befragungsergebnisse unterscheiden sich bei den verschiedenen Anbietern nicht sehr stark voneinander. Die Abstände bei den Punktezahlen liegen in allen Kategorien bei unter einem Punkt. Dennoch hat ein Anbieter die Nase vorn: Fleurop – der älteste internationale Blumenversand der Welt. Sein Gründer, der Blumenhändler Max Hübner aus Berlin-Kreuzberg, hatte 1908 als erster die Idee, Blumen auch über Grenzen hinweg zuzustellen, indem er ein internationales Partnernetzwerk gründete. Blumenwünsche wurden an einem Ort abgegeben und am Zielort von einem Blumengeschäft im Netzwerk zusammengestellt und ausgeliefert.
Am Prinzip hat sich bis heute kaum etwas geändert, außer dass man die Gebinde heute online bestellen kann, anstatt ins Geschäft zu gehen. „Geliefert werden die Sträuße jedoch nach wie vor von lokalen Partnerfloristinnen und -floristen“, sagt ÖGVS-Studienleiterin Henriette Wienhold, „auch eine Lieferung am selben Tag ist möglich, wenn früh genug bestellt wird.“ Laut den Umfrageergebnissen scheint das Konzept gut anzukommen. „In fast allen Kategorien der Kundenbefragung wurde Fleurop unter den sechs Blumenversendern am besten bewertet“, berichtet Wienhold.
„Lediglich beim Preis-Leistungs-Verhältnis konnte sich Blume 2000 vor Fleurop platzieren“, sagt Wienhold, „damit sicherte sich Blume 2000 den zweiten Platz.“ Auch Blume 2000 ist ein etablierter Blumenhändler aus Deutschland. Erst seit vergangenem Jahr wird auch nach Österreich geliefert.
Über den Test
Der Artikel basiert auf einer Studie, die das unabhängige Forschungsinstitut ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien) der Redaktion zur Verfügung gestellt hat. Das Studienthema ist zwischen News und der ÖGVS vereinbart worden. Die ausführlichen Testergebnisse sind gegen eine Schutzgebühr von Euro 750 (zzgl. USt.) bei der ÖGVS erhältlich (info@qualitaetstest.at).