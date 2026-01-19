Test: Blumen bestellen

Glaubt man wissenschaftlichen Studien, ist mit Blumen alles besser. Eine aktuelle Studie der University of Georgia hat herausgefunden, dass man sich besser fühlt, wenn man zu Hause oder am Arbeitsplatz Blumen hat. Laut den Wissenschaftlern wird die Stimmung besser, Stress wird reduziert und Gefühle von Einsamkeit werden gelindert. Beim Verschenken kann man mit Blumen Anteilnahme, romantisches Interesse oder einfach Wertschätzung ausdrücken, kurz: soziale Bindungen verstärken. Nach einer Studie der US-amerikanischen Rutgers University gilt das übrigens nicht nur für Frauen. Auch Männer freuen sich über Blumen und profitieren von den positiven Effekten.

Schon in Urzeiten wussten die Menschen um die Wirkung von Blumen und setzten sie in vielen Ritualen ein. Der Unterschied zu damals: Heute kann man die schönsten Sträuße im Internet bestellen und sie sich nach Hause liefern oder zu lieben Menschen schicken lassen. Um zu überprüfen, wie gut das funktioniert, hat die Gesellschaft für Verbraucherstudien Kundinnen und Kunden von Blumenzustellern gefragt, wie zufrieden sie mit den Blumenversendern ihrer Wahl sind. Insgesamt 586 Bewertungen gelangten ein. In der Umfrage wurden Bloom & Wild (bloomandwild.com/de-at), Blume 2000 (blume2000.at), Blumenbar (blumenbar.at), Euro Florist (euroflorist.at), Fleurop (fleurop.at) und Flora Prima (flora-prima.de) berücksichtigt.

Die 22 Fragen zur Dienstleistungsqualität der Blumenzusteller waren auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) zu beantworten und trugen in sechs Kategorien zum Gesamtergebnis bei: