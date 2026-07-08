Fitnessstudios: So zufrieden sind die Kunden

Die Kundenbefragung der ÖGVS zeigt, dass es klare Unterschiede in der Kundenzufriedenheit gibt.©iStock
Die Mitglieder von Österreichs Fitnesscenter-Ketten sind generell zufrieden mit den Leistungen der Studios. Aber es ginge noch mehr. Das hat eine Kundenbefragung der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) ergeben.
Bereits 1,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind Mitglieder in einem Fitnessstudio, wie die aktuelle Ausgabe von „Eckdaten der Fitnesswirtschaft Österreich“ der Wirtschaftskammer (WKO) zeigt. Im Vorjahresbericht waren es noch 1,2 Millionen. Mit 10,2 Prozent verzeichneten Ketten das größte Wachstum. Damit ist nun rund die Hälfte der heimischen Gym-Mitglieder bei Filialisten eingeschrieben. Wie zufrieden die Kundinnen und Kunden sind, hat die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) in einer panelbasierten Befragung im Jänner 2026 untersucht.
„Insgesamt wurden 1.078 Unternehmensbewertungen abgegeben. Berücksichtigt wurden Unternehmen mit mehr als 80 Bewertungen“, erklärt ÖGVS-Studienleiterin Henriette Wienhold. „An der Studie konnten nur Menschen teilnehmen, die innerhalb der letzten drei Jahre Kundinnen oder Kunden beim jeweiligen Anbieter waren“, sagt Wienhold. Damit sieht die Liste der Fitnesscenterketten, die in der Studie berücksichtigt sind, so aus: Clever fit, Energy Fitness, Fit Fabrik, Fitinn, Happy Fit, Injoy, McFit oder My Gym.
Das wurde abgefragt
Der Fragenkatalog waren in fünf Unterkategorien eingeteilt, die die Befragten auf einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) bewerten mussten.
Ambiente: Wie ansprechend ist die Raumgestaltung? Wie sauber ist es, in welchem Zustand sind Umkleiden, Toiletten und Duschen? Wie gut sind andere Wohlfühlfaktoren? (10 % des Gesamtwerts)
Ausstattung: Wie groß ist die Auswahl an Geräten und Trainingsutensilien und wie verfügbar sind sie? Sind die Geräte in gutem Zustand? (25 % des Gesamtwertes)
Betreuung: Wie hilfsbereit und freundlich ist das Personal? Überzeugt es durch Kompetenz? (25 % des Gesamtwertes)
Preise & Konditionen: Wie zufrieden sind die Befragten mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, der Flexibilität der Mitgliedschaft und den Öffnungszeiten? (30 % des Gesamtwertes)
Kundenvertrauen: Setzen die Befragten Vertrauen ins Fitnessstudio und würden sie es weiterempfehlen? (10 % des Gesamtwertes)
Relativ zufrieden
Das Gesamtranking zeigt: Im Schnitt liegt die Gesamtzufriedenheit bei einem Wert von 7,5 auf einer Skala von 1 bis zum Topwert 10. „Das sind keine schlechten Werte, auch wenn es besser geht“, sagt Wienhold, „die Ergebnisse zeigen, dass hier noch Luft nach oben ist“, sagt Wienhold. Im Detail zeigt sich, dass die Zufriedenheit nicht immer vom Preis der Mitgliedschaft abhängt. Große Discounter-Ketten wie Fitinn und Energy Fitness schneiden zwar nicht so gut ab wie der Premium-Anbieter Injoy, erzielten aber beispielsweise in der Kategorie Ausstattung durchaus akzeptable Ergebnisse. Injoy erreichte in ingesamt drei Kategorien die besten Zufriedenheitswerte. „Im Vergleich besonders gut bewertet wurden etwa die Sauberkeit der Studios, die Auswahl an Geräten und Trainingsutensilien sowie die Kompetenz des Personals“, sagt Wienhold.
Was gut ankomme, seien die Einstiegsgespräche zu Beginn der Mitgliedschaft, das individuelle Betreuungsprogramm und die gute Verfügbarkeit von Trainerinnen und Trainern. „Die Studios punkten mit einer vergleichsweise persönlichen und ruhigen Studioatmosphäre mit klar strukturierten Flächen und modernen Geräten“, sagt Wienhold.
In der Kategorie Preise und Konditionen liegt die Kette Energy Fitness knapp vor Injoy. Auch hinsichtlich Betreuung und Kundenvertrauen erreichte Energy Fitness jeweils den zweiten Platz und steht im Gesamtranking daher gleich hinter Injoy. „Die Befragten waren besonders zufrieden mit der Flexibilität der Mitgliedschaftsoptionen“, berichtet Wienhold, „mit Zutrittsberechtigung ist das Training auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten möglich.“
Das höchste Kundenvertrauen genießt jedoch ein dritter Anbieter. „Bei My Gym waren insgesamt sowohl die Motivation, weiterhin das Studio zu besuchen, als auch die Weiterempfehlungsbereitschaft am höchsten“, sagt Wienhold.
Über den Test
Der Artikel basiert auf einer Studie, die das unabhängige Forschungsinstitut ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien) der Redaktion zur Verfügung gestellt hat. Das Studienthema ist zwischen News und der ÖGVS vereinbart worden. Die ausführlichen Testergebnisse sind gegen eine Schutzgebühr von € 1.155 (zzgl. USt.) bei der ÖGVS erhältlich (info@qualitaetstest.at).