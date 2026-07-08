Fitnessstudios: So zufrieden sind die Kunden

Bereits 1,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind Mitglieder in einem Fitnessstudio, wie die aktuelle Ausgabe von „Eckdaten der Fitnesswirtschaft Österreich“ der Wirtschaftskammer (WKO) zeigt. Im Vorjahresbericht waren es noch 1,2 Millionen. Mit 10,2 Prozent verzeichneten Ketten das größte Wachstum. Damit ist nun rund die Hälfte der heimischen Gym-Mitglieder bei Filialisten eingeschrieben. Wie zufrieden die Kundinnen und Kunden sind, hat die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) in einer panelbasierten Befragung im Jänner 2026 untersucht.

„Insgesamt wurden 1.078 Unternehmensbewertungen abgegeben. Berücksichtigt wurden Unternehmen mit mehr als 80 Bewertungen“, erklärt ÖGVS-Studienleiterin Henriette Wienhold. „An der Studie konnten nur Menschen teilnehmen, die innerhalb der letzten drei Jahre Kundinnen oder Kunden beim jeweiligen Anbieter waren“, sagt Wienhold. Damit sieht die Liste der Fitnesscenterketten, die in der Studie berücksichtigt sind, so aus: Clever fit, Energy Fitness, Fit Fabrik, Fitinn, Happy Fit, Injoy, McFit oder My Gym.