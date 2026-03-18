Hauptsache Stauraum?

Haben Sie schon einmal von Self-Storage gehört? Wenn nicht, dann sind Sie in bester Gesellschaft. 37 Prozent aller Menschen in Europa sagt der Begriff laut einer Studie der europäischen Branchenvertretung Fedessa gar nichts, weitere 35 Prozent haben von Self-Storage zwar schon gehört, wissen aber nichts darüber. Das Konzept ist einfach: Hat man zu viel Zeug und weiß nicht, wohin damit, kann man es in einer Self-Storage-Einheit unterstellen. Das sind verschließbare Abteile in unterschiedlicher Größe, die man gegen eine Monatsmiete nutzen kann.

Auch in Österreich sind diese Lagerungsmöglichkeiten längst angekommen. Mittlerweile gibt es laut der Vergleichsplattform „The Storage Scanner“ 177 Anbieter in Österreich, die 422 Einrichtungen betreiben. Während Menschen auf dem Land häufig ihre Garage verwenden, um Dinge zwischenzulagern, haben Städterinnen und Städter diese Möglichkeit nicht immer. Daher gibt es die meisten Self-Storage-Anbieter in den Ballungsräumen, allen voran Wien. Die Bundeshauptstadt gehört überhaupt zu den europäischen Städten mit der höchsten Dichte an Self-Storage-Flächen. Rund 40 Prozent der Nachfrage kommt von Wienerinnen und Wienern, gefolgt von Graz und Linz.

Die ÖGVS, die Gesellschaft für Verbraucherstudien, legt zum Thema nun die Ergebnisse einer Umfrage vor. Zu diesem Zweck hat sie im Jänner 2026 eine aktuelle, panelbasierte Kundenbefragung durchgeführt. „Selektionskriterium für die Teilnahme war, dass die Befragten innerhalb der letzten drei Jahre Erfahrungen mit dem jeweiligen Self-Storage Anbieter gemacht haben“, erklärt Studienleiterin Paula Kliewe das Set-up. Im Ranking der Umfrageergebnisse werden nur jene Anbieter ausgewiesen, für die mindestens 50 Bewertungen vorlagen. Das sind: City Storage, Local Storage, My Place, Rentabox 24, Storebox, Safe Self Storage und Store Room. „Insgesamt wurden 726 Bewertungen abgegeben“, sagt Kliewe.