Hauptsache Stauraum?

Nicht wegschmeißen, aber die Dinge auch nicht in der Wohnung lagern: Das geht mit Self-Storage-Einheiten. Die ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien) fragte nun Kundinnen und Kunden, wie zufrieden sie mit ihren Anbietern sind.
Haben Sie schon einmal von Self-Storage gehört? Wenn nicht, dann sind Sie in bester Gesellschaft. 37 Prozent aller Menschen in Europa sagt der Begriff laut einer Studie der europäischen Branchenvertretung Fedessa gar nichts, weitere 35 Prozent haben von Self-Storage zwar schon gehört, wissen aber nichts darüber. Das Konzept ist einfach: Hat man zu viel Zeug und weiß nicht, wohin damit, kann man es in einer Self-Storage-Einheit unterstellen. Das sind verschließbare Abteile in unterschiedlicher Größe, die man gegen eine Monatsmiete nutzen kann.
Auch in Österreich sind diese Lagerungsmöglichkeiten längst angekommen. Mittlerweile gibt es laut der Vergleichsplattform „The Storage Scanner“ 177 Anbieter in Österreich, die 422 Einrichtungen betreiben. Während Menschen auf dem Land häufig ihre Garage verwenden, um Dinge zwischenzulagern, haben Städterinnen und Städter diese Möglichkeit nicht immer. Daher gibt es die meisten Self-Storage-Anbieter in den Ballungsräumen, allen voran Wien. Die Bundeshauptstadt gehört überhaupt zu den europäischen Städten mit der höchsten Dichte an Self-Storage-Flächen. Rund 40 Prozent der Nachfrage kommt von Wienerinnen und Wienern, gefolgt von Graz und Linz.
Die ÖGVS, die Gesellschaft für Verbraucherstudien, legt zum Thema nun die Ergebnisse einer Umfrage vor. Zu diesem Zweck hat sie im Jänner 2026 eine aktuelle, panelbasierte Kundenbefragung durchgeführt. „Selektionskriterium für die Teilnahme war, dass die Befragten innerhalb der letzten drei Jahre Erfahrungen mit dem jeweiligen Self-Storage Anbieter gemacht haben“, erklärt Studienleiterin Paula Kliewe das Set-up. Im Ranking der Umfrageergebnisse werden nur jene Anbieter ausgewiesen, für die mindestens 50 Bewertungen vorlagen. Das sind: City Storage, Local Storage, My Place, Rentabox 24, Storebox, Safe Self Storage und Store Room. „Insgesamt wurden 726 Bewertungen abgegeben“, sagt Kliewe.
Die Befragten vergaben Punkte von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) für 19 Kriterien, um die Self-Storage-Anbieter in vier Kategorien zu bewerten:
1. Ambiente: Ist der Standort ansprechend und übersichtlich gestaltet? Ist er sauber? Sind die Einheiten ohne Barrieren wie etwa Stufen zu erreichen? (20 % des Gesamtwerts)
2. Service: Gibt es Hilfsmittel wie Sack-
karren? Ist das Personal freundlich und kompetent und kann bei Problemen professionell reagieren? (30 % des Gesamtwerts)
3. Preise & Konditionen: Wie sind die Öffnungszeiten? Wie wird das Preis-Leistungs-Verhältnis empfunden? Wie werden die Zahlungsmodalitäten sowie der Anmelde- und Kündigungsprozess bewertet? (40 % des Gesamtwerts)
4. Kundenvertrauen: Wie wahrscheinlich würde man den Self-Storage-Anbieter weiterempfehlen? (10 % des Gesamtwerts)
Platzhirsch vorne
„Den ersten Platz im Kundenvotum sicherte sich My Place“, berichtet Kliewe. Die langjährige Expertise des Marktführers im deutschsprachigen Raum komme bei den Kundinnen und Kunden hervorragend kann. „In allen Kategorien der Kundenbefragung belegte My Place unter den sieben bewerteten Self-Storage-
Anbietern den ersten oder zweiten Platz“, sagt Kliewe. Der Self-Storage Anbieter wurde 1999 in Österreich gegründet und ist mittlerweile mit 74 Stand-orten in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) vertreten.
Während My Place in den Kategorien „Ambiente“ und „Service“ die meisten Punkte holte, führt Rentabox 24 die Ergebnisse in der Kategorie „Preise & Konditionen“ an. „Rentabox24 ist bisher allerdings nur in Wien vertreten“, sagt Kliewe. In der Kategorie „Kundenvertrauen“ holte Storebox den Sieg. Kliewe erklärt das so: „Das 2016 gegründete Unternehmen setzt stark auf digitale Lösungen, beispielsweise bei der Buchung der Lagerflächen.“ Dieses innovative System zahle sich aus, „denn Kundinnen und Kunden schenken Storebox das größte Vertrauen und würden den Anbieter am ehesten weiterempfehlen“.