Noch bevor die restlos ausverkaufte Weihnachtsshow 2025 über die Bühne geht, kündigen Wanda bereits die nächste Ausgabe an: Am 19. Dezember 2026 lädt die Band erneut zu „Weihnachten mit Wanda“ in die Wiener Stadthalle – dem einzigen Wanda-Konzert des Jahres.
Die Erfolgsgeschichte geht weiter: „Weihnachten mit Wanda“ kehrt 2026 bereits zum vierten Mal in die Wiener Stadthalle zurück. Noch bevor die restlos ausverkaufte Ausgabe 2025 stattfindet, steht der nächste Termin bereits fest. Am 19. Dezember 2026 laden Wanda, präsentiert von Hitradio Ö3 und der Kronen Zeitung, erneut zu ihrem ganz besonderen Vorweihnachtskonzert.
Das einzige Konzert des Jahres
Die nächste Ausgabe von „Weihnachten mit Wanda“ wird eine besondere sein. Das Konzert ist das einzige Wanda-Konzert des Jahres 2026, denn die Band wird im kommenden Jahr eine Live-Pause einlegen, um sich intensiv der Studioarbeit zu widmen. Wer Wanda 2026 auf der Bühne erleben möchte, hat somit nur diese eine Gelegenheit.
Rock'n'Roll trifft Weihnachtsstimmung
Kaum eine andere Show verbindet die unbändige Live-Energie von Wanda so gekonnt mit Wiener Charme, Gänsehautmomenten und einer besonderen vorweihnachtlichen Atmosphäre. Überraschende Gäste, leidenschaftliche Mitsing-Momente und ausgelassene Feststimmung machen „Weihnachten mit Wanda“ Jahr für Jahr zu einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis.
Auch 2026 soll genau diese besondere Magie wieder spürbar werden und die Wiener Stadthalle einmal mehr zum Treffpunkt für Fans der Band werden.
Ein Pflichttermin für Wanda-Fans
Nicht ohne Grund gilt Wanda für viele als „die vielleicht letzte wichtige Rock'n'Roll-Band unserer Generation“. Mit „Weihnachten mit Wanda“ hat die Band längst eine Tradition geschaffen, die für viele Fans fest zur Vorweihnachtszeit dazugehört.
Am 19. Dezember 2026 geht das besondere Konzertformat bereits in die vierte Runde – und verspricht erneut einen musikalischen Höhepunkt der Wiener Vorweihnachtszeit. Für Wanda-Fans ist dieser Abend einmal mehr ein Pflichttermin.