Kaum eine andere Show verbindet die unbändige Live-Energie von Wanda so gekonnt mit Wiener Charme, Gänsehautmomenten und einer besonderen vorweihnachtlichen Atmosphäre. Überraschende Gäste, leidenschaftliche Mitsing-Momente und ausgelassene Feststimmung machen „Weihnachten mit Wanda“ Jahr für Jahr zu einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis.

Auch 2026 soll genau diese besondere Magie wieder spürbar werden und die Wiener Stadthalle einmal mehr zum Treffpunkt für Fans der Band werden.