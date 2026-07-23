„Smash“ will Padel in Österreich neu denken

Für die drei Investoren Dominic Thiem, Guido Burgstaller und Leo Hillinger knüpft das Start-up auch an persönliche Interessen an: Alle drei spielen selbst regelmäßig Padel. Dominic Thiem entdeckte die Sportart während der Corona-Pandemie und verbrachte eigenen Angaben zufolge viele Stunden auf dem Court.

Für Guido Burgstaller steht vor allem das Lebensgefühl im Mittelpunkt, das „Smash“ vermitteln möchte. Leo Hillinger begründet sein Engagement mit seiner Überzeugung vom Konzept: „Ich investiere nur in Dinge, an die ich wirklich glaube – und das Konzept von ‚Smash‘ hat mich von Anfang an überzeugt.“

Nicht nur Profisportler investieren, auch zahlreiche Unternehmer interessieren sich für das Projekt. Mit dabei sind unter anderem PlanRadar-Gründer Sander van de Rijdt und Ibrahim Imam, das deutsche Family Office KT Ventures sowie Persönlichkeiten wie Johannes Meran, Paul Fattinger und Meinhard Platzer.