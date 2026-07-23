The BossHoss live in Wien: Country-Rocker kommen in die Arena

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 zählen The BossHoss zu den erfolgreichsten deutschen Bands ihrer Generation. Mit ihrem charakteristischen „Country Trash Punk Rock“-Sound haben sie sich weit über die Grenzen Deutschlands hinaus eine treue Fangemeinde erspielt. Zehn Studioalben, ausverkaufte Konzerte und Auftritte auf großen Festivalbühnen haben die Band zu einer festen Größe der Rock- und Country-Szene gemacht.

Auch kommerziell blickt das Sextett auf eine beeindruckende Bilanz zurück: Sämtliche Studioalben wurden mit Gold oder Platin ausgezeichnet und schafften den Sprung in die Top 5 der deutschen Albumcharts. Die beiden jüngsten Veröffentlichungen erreichten sogar Platz eins, allen voran „Dos Bros“, das sich mehr als 300.000 Mal verkaufte.