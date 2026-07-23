The BossHoss live in Wien: Country-Rocker kommen in die Arena

The BossHoss machen am 7. September 2026 mit ihrer energiegeladenen Live-Show Halt in der Arena Wien. Zum 20-jährigen Bandjubiläum bringen die deutschen Country-Rocker ihr aktuelles Album „Back To The Boots“ und jede Menge Bühnenpower nach Österreich.
Wenn The BossHoss die Bühne betreten, bleibt kaum jemand lange still stehen. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Country, Rock und Punk haben sich Alec Völkel und Sascha Vollmer gemeinsam mit ihrer Band einen festen Platz in der europäischen Rockszene erspielt. Am 7. September 2026 machen The BossHoss für ein von 88.6 präsentiertes Konzert in der Arena Wien Halt und versprechen einen Abend voller mitreißender Songs, kraftvoller Gitarrenriffs und jeder Menge Live-Energie.
20 Jahre zwischen Club und Festivalbühne
Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 zählen The BossHoss zu den erfolgreichsten deutschen Bands ihrer Generation. Mit ihrem charakteristischen „Country Trash Punk Rock“-Sound haben sie sich weit über die Grenzen Deutschlands hinaus eine treue Fangemeinde erspielt. Zehn Studioalben, ausverkaufte Konzerte und Auftritte auf großen Festivalbühnen haben die Band zu einer festen Größe der Rock- und Country-Szene gemacht.
Auch kommerziell blickt das Sextett auf eine beeindruckende Bilanz zurück: Sämtliche Studioalben wurden mit Gold oder Platin ausgezeichnet und schafften den Sprung in die Top 5 der deutschen Albumcharts. Die beiden jüngsten Veröffentlichungen erreichten sogar Platz eins, allen voran „Dos Bros“, das sich mehr als 300.000 Mal verkaufte.
Zurück zu den Wurzeln
Mit ihrem aktuellen Album „Back To The Boots“, das 2025 erschien, schlagen The BossHoss ein neues Kapitel auf und besinnen sich zugleich auf ihre Anfänge. Das Album steht für eine Rückkehr zu den kantigen, unmittelbaren Sounds der frühen Jahre und verbindet diese mit der Erfahrung aus zwei Jahrzehnten erfolgreicher Bandgeschichte. Passend zum 20-jährigen Jubiläum geht die Band mit dem neuen Material auf große Europa-Tour und bringt ihre energiegeladene Live-Performance auch nach Wien.
Erfolgreich auf und neben der Bühne
Nicht nur als Live-Band sorgen The BossHoss seit Jahren für Aufmerksamkeit. Ein Millionenpublikum erreichten sie als Coaches bei „The Voice of Germany“, wo sie drei Staffeln der Musikshow prägten. Auch ihre Auftritte bei „Sing meinen Song“ machten die Musiker einem noch breiteren Publikum bekannt. Für ihr musikalisches Schaffen wurden sie unter anderem mit dem ECHO, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.
Ein besonderes Ausrufezeichen setzte die Band 2025 mit der gemeinsamen Single „I'll Be Back“ mit Arnold Schwarzenegger. Die Erlöse des Songs kommen dessen Umweltinitiative zugute.
Rockige Live-Show in der Arena Wien
Ob langjährige Fans oder Neuentdecker – The BossHoss stehen für Konzerte mit jeder Menge Spielfreude, druckvollem Sound und einer Atmosphäre, die von der ersten bis zur letzten Minute mitreißt. Wer Country, Rock und Punk in einer einzigartigen Mischung erleben möchte, sollte sich den 7. September 2026 vormerken: Dann bringen The BossHoss ihre Jubiläumstour und ihren unverwechselbaren Sound für ein von 88.6 präsentiertes Konzert in die Arena Wien.