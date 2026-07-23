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GEWINNSPIEL: Tickets für The BossHoss in der Arena Wien gewinnen

In Kooperation mit Arcadia Live
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©Nathini van der Meer
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20 Jahre The BossHoss, ein neues Album und jede Menge Live-Energie: Am 7. September 2026 macht die Band mit ihrer Jubiläumstour Halt in der Arena Wien. Wir verlosen 3 × 2 Tickets.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

20 Jahre Country-Rock vom Feinsten

Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Country, Rock und Punk begeistern The BossHoss seit 2004 ihr Publikum. Zehn Studioalben, zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen sowie ausverkaufte Tourneen haben die Band zu einer festen Größe der europäischen Rockszene gemacht.

Mit dem aktuellen Album „Back To The Boots“ kehren Alec Völkel, Sascha Vollmer und ihre Band zu ihren musikalischen Wurzeln zurück. Passend zum Jubiläum bringen sie ihre energiegeladene Live-Show nach Wien und versprechen einen Abend voller mitreißender Songs, kraftvoller Gitarrenriffs und bester Stimmung.

Jetzt teilnehmen und gewinnen

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf einen energiegeladenen Konzertabend mit The BossHoss in der Arena Wien.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

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