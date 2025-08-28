Marco Wanda: „So eine Karriere im Rock'n'Roll ist serious business“

Am Ende steht die Hoffnung. Das gilt für den Debütroman von Marco Wanda, in dem er schonungslos die lebensbedrohlichen Rockstar-Klischees beschreibt, die zu leben sich die Band nicht wehren konnte – und wollte. Es gilt auch für das Weitermachen nach den Abschieden von Bandgefährte Christian Hummer und Marco Wandas Vater, Werner Fitzthum. Beide starben vor über zwei Jahren binnen weniger Monate. Auch das Gespräch, zum Erscheinen von Wandas Roman „Dass es uns überhaupt gegeben hat“, schließt mit einem hoffnungsspendenden Gedanken.

Im Buch erzählt Wanda von den fünf Freunden, deren Plan, mit einer Band Musikgeschichte zu schreiben, aufgeht. Von Freundschaft und von Konzerten als Festen des Lebens. Von lebensveränderndem Drama, das die Band an die Grenze des Ertragbaren bringt. In einer Schlüsselstelle beschreibt Marco Wanda die Zeit, als nach dem überlebensgroßen Hype und großer mentaler Belastung eine Entfremdung zwischen den Mitgliedern spürbar wird:

Es ist Frühling 2019. Keyboarder Christian Hummer hat seine Krankheit vorerst erfolgreich bekämpft. Mit Bassist Ray Weber widmet er sich neben Wanda seiner Band LoeweLoewe. Der Ausstieg von Schlagzeuger Lukas Hasitschka schwelt unter der Oberfläche. Es sind Wandas Gedanken aus dem Buch über diese krisenhafte Zeit, mit denen wir unser Gespräch beginnen:

„Wir werden von allem geleitet, was wir nicht wissen wollen. Was wir nicht wissen wollen, versammelt sich und ruft in unsere Wüste der Unwissenheit. Meistens ist das, was wir nicht wissen wollen, etwas, das uns kränkt oder verletzt. Davor laufen wir davon, immer tiefer hinein in die Wüste unserer Unwissenheit, schlagen unsere Zelte auf und verwechseln Ruhe mit Erlösung.“

Was wissen Sie heute, was Sie 2012 vor dem Durchbruch mit „Amore“ nicht gewusst haben?

Mir ist im Schreiben dieses Buches klar geworden, dass der Mensch sich nur mit sich versöhnen kann und eine Beziehung zu sich aufbauen kann, indem er sich einfach einmal anschaut, sich selbst sieht und sich wirklich begegnet. Das ist mir beim Schreiben passiert.

Ist der Stellenwert Ihres ersten Romans also der einer Versöhnung?

Unter anderem. Ich bin mir beim Schreiben selbst begegnet. Ich bin auch nochmal allen Menschen begegnet, die ich kenne, die ich liebe. Allen, die mein Leben so positiv verändert haben. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass alle großen Veränderungen in mir, in meiner Lebensart und in meiner Karriere immer von anderen Menschen in mein Leben getragen wurden. Ich habe bis heute von Begegnung zu Begegnung gelebt und war zu jeder Zeit offen dafür.

Sie erzählen von den großen Erfolgen und von Exzessen, die an Schlachtfelder erinnern. Man gewinnt den Eindruck, dass es physisch und psychisch extrem anstrengend war, diese Band und diese Karriere heil zu überstehen. Wie konnte es so weit kommen?

So eine Karriere im Rock’n’Roll, wie sie nur alle hundert Jahre jemandem passiert, ist serious business. Sie folgt einer Gesetzmäßigkeit, der man sich nicht entziehen kann, wenn man mittendrin ist. Es ist unmöglich, sich gegen diese Energien zu verschließen und das wollten wir auch nicht. Es wäre absurd gewesen zu versuchen, gegen diesen heftigen Energiestrom zu schwingen. Wir haben mit Mitte 20 zum Glück die Lebenseinstellung gehabt, einfach mit diesem lauten Rausch mitzufließen. Letzten Endes hat alles unser Leben zum Positiven verändert. Mein Fazit ist nicht, dass daran irgendetwas falsch war oder ich unzufrieden bin. Darüber hinaus ist es unabänderlich.

Warum braucht so eine Karriere Alkoholismus und Sucht? Geht es darum, manches besser auszuhalten? (Anm: Wanda beschreibt sich im Roman als ehemaligen Alkoholiker und Süchtigen).

Das habe ich mich nie gefragt und beim Schreiben auch nicht reflektiert. Ich habe dokumentiert, wie so eine Karriere von innen aussieht, ohne es zu bewerten. Die Lesenden haben die Chance, sie mit literarischer VR-Brille zu erleben und für sich zu entscheiden, was sie damit machen. Unsere Bandbiografie ist freilich sehr speziell, weil wir fast von Anfang an mit einer schweren Krankheit gelebt haben, an der einer von uns gestorben ist. Das war speziell. (Anm.: Keyboarder Christian Hummer erkrankte 2017 an Blutkrebs) Dass eine derartige Tragödie zu einem Zeitpunkt passiert, an dem es nur bergauf geht, hat uns das Interesse an diesem Aufstieg genommen. Im Inneren hat uns die Karriere jahrelang gar nicht beschäftigt, sondern nur die Frage: Überlebt einer von uns die nächste Woche? Den nächsten Monat? Das nächste halbe Jahr?

Konnte die tiefe Freundschaft in der Band, von der Sie auch schreiben, in Ausnahmesituationen etwas retten?

Ich habe nicht den Anspruch, dass mich jemand rettet, außer ich selbst. Wenn dein Vater stirbt, musst du allein damit umgehen. Du kannst dich öffnen, du kannst mit Menschen darüber reden, aber letzten Endes bist du allein mit dir. Alles, was ich aus den Schicksalsschlägen in den letzten zwölf Jahren gelernt habe, ist, dass die Beziehung zu einem selbst die wichtigste ist. Man kann weder einer Person noch einem Kreis an Menschen umhängen, dass sie einen retten oder heilen.

„Ihr seid alle hübsche Menschen, aber schaut euch in den Spiegel, bis ihr euch erkennt.“ Das sagte André Heller beim gemeinsamen Elbphilharmonie-Konzert 2024 zu Ihnen und anderen Künstlern. Danach trafen Sie die Entscheidung, keinen Alkohol mehr zu trinken. War das der Wendepunkt?

Es wäre ein schöner Mythos, wenn André Heller verantwortlich wäre, dass ich nichts mehr trinken wollte. Die Begegnung war eher der letzte Anstoß, der in mir die aufsteigende Erkenntnis freigelegt hat, dass ich auf dem Kurs in die Hölle bin, wenn ich weiter trinke. Im selben Atemzug möchte ich sagen, dass ich mich öffentlich nicht weiter zum Thema Alkoholismus äußern werde, weil ich es in einem Land wie Österreich für ein hoffnungsloses Unterfangen halte, den Menschen zu erklären, dass Alkohol gefährlich ist.