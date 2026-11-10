Ein abgelaufener Reisepass muss den Winterurlaub nicht platzen lassen

Wer erst beim Packen oder gar am Check-in merkt, dass der Reisepass abgelaufen ist, muss die Reise nicht absagen. Am Flughafen Wien stellt das Airport ID Center laut Flughafen Wien rund um die Uhr einen Notreisepass aus. Er kostet für Erwachsene 112 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 44 Euro.

Die Sache hat allerdings Haken: Den Notreisepass bekommen nur österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die persönlich erscheinen, eine gültige Bordkarte vorweisen und unmittelbar abreisen. Er gilt nur für die Dauer der Reise. Laut Innenministerium hat er keinen Chip und wird nicht von allen Ländern anerkannt.