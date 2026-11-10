Ein abgelaufener Reisepass muss den Winterurlaub nicht platzen lassen
Wer kurz vor dem Abflug merkt, dass der Pass abgelaufen ist, hat am Flughafen Wien noch eine Chance. Was der Notreisepass kostet, welche Dokumente Sie brauchen und wie schnell ein regulärer Pass kommt.
Wer erst beim Packen oder gar am Check-in merkt, dass der Reisepass abgelaufen ist, muss die Reise nicht absagen. Am Flughafen Wien stellt das Airport ID Center laut Flughafen Wien rund um die Uhr einen Notreisepass aus. Er kostet für Erwachsene 112 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 44 Euro.
Die Sache hat allerdings Haken: Den Notreisepass bekommen nur österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die persönlich erscheinen, eine gültige Bordkarte vorweisen und unmittelbar abreisen. Er gilt nur für die Dauer der Reise. Laut Innenministerium hat er keinen Chip und wird nicht von allen Ländern anerkannt.
Was brauchen Sie für den Notreisepass?
Mitzubringen sind Originale: ein Reisepass oder ein Personalausweis, der seit höchstens fünf Jahren abgelaufen ist. Wer nur einen Führerschein hat, braucht zusätzlich Geburtsurkunde und Staatsbürgerschaftsnachweis. Dazu kommen die Bordkarte und ein Passfoto, das nicht älter als sechs Monate ist. Wer keines dabei hat, kann laut Flughafen den Fotoautomaten in Terminal 3 direkt neben dem Airport ID Center nutzen.
Als allererstes Reisedokument wird der Notreisepass nicht ausgestellt. Wer noch nie einen Pass oder Ausweis hatte, etwa für ein Baby, muss den regulären Weg über die Passbehörde gehen.
Wie schnell kommt ein regulärer Reisepass?
Deutlich günstiger und sicherer ist der reguläre Pass, wenn Sie früh genug dran sind. Beantragen können Sie ihn laut Innenministerium bei jeder Bezirkshauptmannschaft und jedem Magistrat, unabhängig vom Wohnsitz, in manchen Bundesländern auch über die Wohnsitzgemeinde. Einmal persönlich erscheinen müssen alle, auch Babys. Der Pass kommt dann per RSb-Brief an eine Adresse Ihrer Wahl, innerhalb von ungefähr fünf Arbeitstagen.
Für Erwachsene kostet der Pass 112 Euro und gilt zehn Jahre. Der Expresspass, der in Produktion und Zustellung bevorzugt wird, kostet 148 Euro. Am schnellsten ist der Ein-Tages-Expresspass um 326 Euro, den ein Kurier am nächsten Werktag bringt. Kinderpässe kosten nach dem zweiten Geburtstag 44 Euro und gelten fünf Jahre. Die erste Ausstellung vor dem zweiten Geburtstag ist gratis, dieser Pass gilt zwei Jahre. Ab zwölf Jahren gibt es den Erwachsenenpass um 112 Euro. Der Expresspass für Kinder kostet 67 Euro, der Ein-Tages-Expresspass 245 Euro.
Wann reicht der Ausweis nicht?
Für Reisen in Länder außerhalb des Schengenraums muss der Reisepass laut Flughafen Wien noch drei Monate über die geplante Ausreise hinaus gültig und in den letzten zehn Jahren ausgestellt worden sein. Großbritannien akzeptiert für die Einreise nur noch den Reisepass, dazu kommt die elektronische Einreisegenehmigung, wie wir im Beitrag Flug nach London ab Wien: ETA kostet jetzt 20 Pfund, Reisepass ist Pflicht erklärt haben.
Was beim neuen EU-Grenzsystem an den Außengrenzen auf Sie zukommt, lesen Sie im Ratgeber EES und ETIAS: Wer an der Grenze Fingerabdrücke abgeben muss und wer nicht.
Wo gibt es außerhalb der Amtszeiten einen Notpass?
Wer außerhalb der Amtszeiten dringend einen Notpass braucht, hat laut Innenministerium mehrere Anlaufstellen: den Journal- oder Bereitschaftsdienst der Bezirkshauptmannschaften, in Wien die Rathauswache im Rathaus, in Linz die Feuerwehr der Stadt Linz sowie die Flughäfen Wien-Schwechat und Graz.
Der beste Tipp bleibt aber der einfachste: Schauen Sie vor der Buchung der Weihnachts- oder Semesterferien auf das Ablaufdatum aller Pässe in der Familie. Fünf Arbeitstage Lieferzeit sind schnell vorbei, wenn noch ein Termin bei der Behörde nötig ist. Weitere Tipps rund ums Fliegen finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Flughafen Wien: Notreisepass (2026)
Flughafen Wien: Ankunft & Abflug (2026)
Bundesministerium für Inneres: Reisepass (8.4.2026)