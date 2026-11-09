So ist Venedig wirklich

Gondeln sind für die Touristen, der Venezianer durchquert seine Stadt zu Fuß, weiß Jana Revedin. Seit 40 Jahren lebt die gebürtige Deutsche und Architekturprofessorin in Italiens Lagunenstadt. Die Ehefrau des Hafendirektors weiß auch, wie man durch die Serenissima kommt, wenn bei Nebel oder Regen kein Boot fährt.
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Vor 40 Jahren erklärte die Deutsche Jana Revedin Venedig zu ihrer Wahlheimat. Ihre Faszination für die Serenissima wachse von Tag zu Tag, schwärmt die Architekturprofessorin im Interview mit News. Wie das nach Jahrzehnten nach wie vor möglich ist, ergründet sie im eben erschienenen Band „Venedig“, so: „In wie vielen Städten der Welt herrscht noch eine solche Gelassenheit? Wo sind Kunst, Alltag, Arbeit und Können noch derart selbstverständlich miteinander verwoben?“
Im Gespräch erklärt sie das Phänomen Venedig: „Nur wer erlebt und erkennt, dass unsere fruchtbare Lagune die einst dicht besiedeltste Stadt des Mittelalters ernährte, dass sie ihre geniale Verteidigung und ihre offene Perspektive war, kann das Phänomen Venedig verstehen. Wenn Sie allerdings das Venedig von seinerzeit erleben wollen, dessen Sestieri Dörfer waren, in denen jeder jeden kannte und man sich gegenseitig mischte und unterstützte, kommen Sie auf den Dorsoduro, nach Castello, nach Cannaregio.“
Revedins Garten-Star
Die Menschen-Sammlerin
Bis heute erreicht sie die Inselstadt am liebsten mit dem Zug: Auf den Gleisen spüre man den Übergang von der Lagune zur Altstadt am unmittelbarsten. Bevorzugt komme sie vormittags an: „Da erlebe ich eine Stadt, die noch ganz bei sich ist. Ich treffe die Menschen, die hier arbeiten und leben, und unsere Stadt-Gäste, die inzwischen immer öfter und immer länger bleiben, genau, was Venedig verdient hat.“
Zusatz: „Was Venedig von jeher verstand, war das Menschen-Sammeln.“ Die „Eintagsfliegen“ – so nennt sie die verschrieenen Tagestouristen – würden indes nach der Verbannung der Kreuzfahrtschiffe zusehends durch einen neu etablierten Off-Season-Kultur- und Wissenschafts-Tourismus ersetzt, gibt sie der Wahlheimat Hoffnung.
Stadtansichten
Der ideale Einstieg
Klischees, die sich von der angeblichen Morbidität dieser Stadt nähren, wird man bei Jana Revedin vergeblich suchen. Folgt man ihr durch das Dickicht an Sehenswürdigkeiten und durch enge Gassen, wandelt sich das Diktum „Venedig sehen und sterben“ sofort in „Venedig sehen und losgehen“. Das, sagt Jana Revedin, habe primär pragmatische Gründe: Venezianer wüssten, wie stark der Verkehr der Vaporetti vom Wetter abhängig sei. Bei Nebel oder Starkregen könne der Betrieb dieser Linienboote, die einzelne Bezirke verbinden, sofort eingestellt werden.
Wer Venedig kennt, wird ihr recht geben. Denn auch bei gutem Wetter ist der Fußweg vom Bahnhof Santa Lucia über die Fondamente delle Zattere, die Uferpromenade des Dorsoduro, ein idealer Einstieg in das wahre Leben der Stadt. Bis zu zwei Kilometer erstreckt sich der Weg bis zur Punta della Dogana. Im Frühjahr seien die Fundamente von Tintenflecken übersät, erzählt die inspirierte Expertin. Denn zu dieser Zeit lehren die Möwen nachts ihre Jungen, erbeutete Tintenfische aus großer Höhe auf den Stein zu schleudern, bis sich das Fleisch vom Schulp löst. „Wir leben hier mit den Lagunentieren“, sagt Jana Revedin.
Setzt man seinen Gang über die Fondamenta fort, gelangt man zur Punta della Dogana. Das Gebäude auf dieser dreieckigen Spitze, die zwischen dem Canal Grande und dem Canal Giudecca liegt, wurde 1682 als Zolllager errichtet. Anfang der Zweitausenderjahre verwandelte es der französische Unternehmer François Pinault in ein Museum für zeitgenössische Kunst.
Ist man per Boot unterwegs, öffnet sich der Blick auf die Stadt. „Ihre Kirchtürme und Kuppeln steigen aus dem Wasser auf, und man erkennt, wie rational und zugleich folgerichtig sie sich von Osten nach Westen entwickelt hat“, beschreibt Jana Revedin den Anblick aus der Sicht der Architektin.
Venedig
„Venedig“ aus der Sicht der Wahlvenezianerin Jana Revedin. Die studierte Architektin führt durch die Lagunenstadt abseits von Klischees. Ihre poetischen Schilderungen lässt sie mit ihrer persönlichen Geschichte wie in einem Roman verschmelzen. Braumüller
Wo findet man nun das wahre, einzige Venedig? Nur Kartografen oder Buchhalter würden von Venedig im Singular sprechen, antwortet Jana Revedin. Denn Venedig besteht aus vielen Inseln, sei insgesamt ein Inselreich. Nicht nur Murano, das wegen seiner Glaskunst von vielen aufgesucht wird, oder die bekannten Inseln Torcello und Burano seien einen Besuch wert.
Auf Mazzorbo, fährt sie fort, sei in der Chiesa Santa Caterina die älteste Glocke Europas zu bestaunen, 1318 wurde sie in einer einzigartigen Legierung aus Bronze, Gold und Silber gegossen! Dem Volksglauben zufolge halte sie Stürme fern, denn ihr silbriger Klang störe die Magnetfelder der Atmosphäre und „verscheuche jeden Blitz“. Dieses Läuten, sagt Revedin, berühre sie auch noch nach Jahren jedesmal aufs Neue. Wie aber verhält es sich mit der Stimmung in der Stadt? Hat Venedig, das sich als Gastgeberin der Biennale und der Filmfestspiele präsentiert, noch ein anderes, ein nicht öffentliches Gesicht?
Das private Venedig sei im Frühling, Herbst und Winter zu erleben, antwortet Jana Revedin. Nur die Karnevalswochen müsse man ausnehmen. „Denn leider ist dieses zutiefst venezianische Fest der sozialen Mischung, des Humors und des kulturellen Erfindergeists zum inhaltslosen Marketing- und Selbstdarsteller-Event verkommen.“ Sonst aber gelte: „Das offizielle Venedig ist das private Venedig. Wenn zur Eröffnung der Biennale oder der Filmfestspiele alle Salons am Canal Grande erleuchtet sind und interessante, begeisterte Menschen durch die Gassen ziehen, ist Venedig glücklich: Die Stadt der anderen, die stets alle Kulturen, Nationen und Religionen aufnahm, förderte und, wie Rilke so schön sagte, ,zur Vollendung trieb‘.“
Und wenn sich der berüchtigte, gefürchtete Wind Bora erhebt? „Dann lasse ich alles stehen und liegen und fahre ans Meer.“
Revedins Restaurant-Tipps:
Info
Da Scarso. Zum Aperitivo auf die Piazzale Malamocco 4-5, 30126 Lido di Venezia
Al Ponte di Borgo. Wirt Mauretto. Hier speiste und arbeitete der italienische Comic-Zeichner Hugo Pratt, der Schöpfer des „Corto Maltese“. Trattoria Al Ponte di Borgo. Calle Merceria, 27, 30100 Venezia VE (Malamocco, Lido di Venezia)
Alla Madonna: Lucio schmeißt seine Fischtrattoria wie einst in den 1950er-Jahren mit großer Klasse. Trattoria Alla Madonna, Calle de la Madonna, 594, 30125 Venezia VE
Ristorante Calcina. Wenn Sie eine köstliche Parmigiana, Spaghetti alle vongole oder ein Fritto misto zu Corrado auf einer malerischen Terrasse genießen wollen. Ristorante Calcina, Fondamenta Zattere Ai Gesuati, 780, 30123 Venezia
Oke Zattere. Auf eine knackige Pizza gehen Sie zu Davide in die Oke auf den Zattere Sestiere Dorsoduro, 1414, 30123 Venezia VE,
Da Tiepolo in Treporti. Bei Angelika und Renato Tiepolo können Sie sich wie zu Hause fühlen. Da Tiepolo, Via Cà Tiepolo, 37, 30013 Cavallino-Treporti VE.
Harry's Bar. Ich schätze diese Bar, weil ich Arrigo Cipriani und sein Team liebe – und ihre schlichte, wahre Eleganz verteidige. Calle Vallaresso, 1323, 30124 Venezia VE.
Gelateria Da Nico. Fondamenta Zattere Al Ponte Lungo, 922, 30123 Venezia VE.
Steckbrief
Jana Revedin
wurde 1965 in Konstanz, Deutschland, geboren. Sie studierte Architektur und Städtebau in Buenos Aires, an der Princeton University, USA, und in Mailand. Promotion und Habilitation absolvierte sie an der Universität IUAV Venedig. An der École Spéciale d’Architecture in Paris gründete sie eine Meisterklasse. Ihr Debütroman „Jeder nennt mich hier Frau Bauhaus“ über Ise Frank, die Ehefrau des Architekten Walter Gropius, verschaffte ihr den Durchbruch als Schriftstellerin. Sie ist mit dem Hafendirektor von Venedig verheiratet.
„Susanne Zobls beste Seiten“
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