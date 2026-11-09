So ist Venedig wirklich

Klischees, die sich von der angeblichen Morbidität dieser Stadt nähren, wird man bei Jana Revedin vergeblich suchen. Folgt man ihr durch das Dickicht an Sehenswürdigkeiten und durch enge Gassen, wandelt sich das Diktum „Venedig sehen und sterben“ sofort in „Venedig sehen und losgehen“. Das, sagt Jana Revedin, habe primär pragmatische Gründe: Venezianer wüssten, wie stark der Verkehr der Vaporetti vom Wetter abhängig sei. Bei Nebel oder Starkregen könne der Betrieb dieser Linienboote, die einzelne Bezirke verbinden, sofort eingestellt werden.

Wer Venedig kennt, wird ihr recht geben. Denn auch bei gutem Wetter ist der Fußweg vom Bahnhof Santa Lucia über die Fondamente delle Zattere, die Uferpromenade des Dorsoduro, ein idealer Einstieg in das wahre Leben der Stadt. Bis zu zwei Kilometer erstreckt sich der Weg bis zur Punta della Dogana. Im Frühjahr seien die Fundamente von Tintenflecken übersät, erzählt die inspirierte Expertin. Denn zu dieser Zeit lehren die Möwen nachts ihre Jungen, erbeutete Tintenfische aus großer Höhe auf den Stein zu schleudern, bis sich das Fleisch vom Schulp löst. „Wir leben hier mit den Lagunentieren“, sagt Jana Revedin.

Setzt man seinen Gang über die Fondamenta fort, gelangt man zur Punta della Dogana. Das Gebäude auf dieser dreieckigen Spitze, die zwischen dem Canal Grande und dem Canal Giudecca liegt, wurde 1682 als Zolllager errichtet. Anfang der Zweitausenderjahre verwandelte es der französische Unternehmer François Pinault in ein Museum für zeitgenössische Kunst.

Ist man per Boot unterwegs, öffnet sich der Blick auf die Stadt. „Ihre Kirchtürme und Kuppeln steigen aus dem Wasser auf, und man erkennt, wie rational und zugleich folgerichtig sie sich von Osten nach Westen entwickelt hat“, beschreibt Jana Revedin den Anblick aus der Sicht der Architektin.