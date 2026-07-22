Milliardenbau und neue Jets: AUA-Mutter Lufthansa investiert in München

Erste Überlegungen für den Ausbau hatte es bereits vor Beginn der Corona-Pandemie gegeben. Die im vergangenen Jahrzehnt in der Luftverkehrsbranche erwartete kontinuierliche Steigerung der weltweiten Fluggastzahlen ist deswegen ausgeblieben. So hatte die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol im Jahr 2018 für 2024 noch knapp 13 Millionen Flüge in Europa erwartet. Pandemie- und krisenbedingt gab es nach den aktuellen Eurocontrol-Zahlen im vergangenen Jahr europaweit lediglich 11,1 Millionen Starts und Landungen, allerdings mit kräftigem Aufwärtstrend.

Die Luftfahrtbranche allgemein – nicht nur Lufthansa und der Münchner Flughafen – geht nach wie vor von langfristig steigenden Passagierzahlen aus. Erst im Frühjahr war in München eine Erweiterung des Terminals 1 für bis zu sechs Millionen zusätzliche Passagiere in Betrieb gegangen, in Frankfurt öffnete das noch erheblich größere Terminal 3 mit Platz für bis zu 19 Millionen Passagiere seine Pforten. Im vergangenen Jahr stiegen in München gut 43 Millionen Passagiere ein, aus oder um. Das waren 20 Millionen weniger als am Frankfurter Flughafen, der nach wie vor mit großem Abstand vorne liegt.