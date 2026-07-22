Dordrecht: Die Stadt, in der man sich über Touristen freut

Harry Wouters kam vor 50 Jahren für seinen Job bei der Polizei nach Dordrecht. „Es war ein Kulturschock“, erinnert er sich. Wouters stammt aus der südlichen Provinz Brabant, die burgundisch-katholisch geprägt ist und im Ruf steht, von Lebensgenießern bevölkert zu sein. Dordrecht dagegen liegt mitten im niederländischen Bibelgürtel – hier regierte jahrhundertelang calvinistische Askese.

Leser des populären niederländischen Romanschriftstellers Maarten 't Hart, der ganz in der Nähe aufgewachsen ist, kennen diese Welt der sittenstrengen Spaßbremsen. „Es gab hier nichts“, erzählt Wouters. „Keine Cafés und so gut wie keine Restaurants. Das war hart für mich. Aber zum Glück: Im Laufe der Jahrzehnte habe ich miterlebt, wie sich Dordrecht immer weiter geöffnet und verändert hat.“ Gekommen sei das durch die vielen Zuzügler, die mit calvinistischer Engstirnigkeit nichts im Sinn hatten.

Heute kann man in Dordrecht durchaus gut essen, auch wenn die Zahl der Restaurants immer noch vergleichsweise überschaubar ist. Sein volles Potenzial hat Dordrecht noch lange nicht entfaltet, doch gerade das hat auch seine Vorteile: Von Overtourism ist hier noch nichts zu spüren, die Dordrechter freuen sich noch über Touristen.