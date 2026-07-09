Italiens Strände setzen auf Besucherlimits und Reservierungssysteme

Auch außerhalb Sardiniens setzen Gemeinden auf Besucherlimits. An der Baia del Silenzio in Sestri Levante in Ligurien dürfen sich maximal 450 Menschen gleichzeitig am Strand aufhalten. Der Eintritt ist kostenlos, der Zugang wird jedoch über kontrollierte Eingänge überwacht.

Auf der Spiaggia dei Conigli („Strand der Hasen“) auf Lampedusa ist der kostenlose Zugang ebenfalls beschränkt. Pro Zeitfenster dürfen höchstens 550 Besucher den Strand betreten. Im Meeresschutzgebiet Gaiola bei Neapel sind Reservierungen für maximal 200 Besucher je Zeitfenster vorgeschrieben. An der Due-Sorelle-Bucht bei Sirolo in den Marken ist ebenfalls eine kostenlose Reservierung erforderlich.

Im Badeort Jesolo in Venetien werden die traditionellen Strandparzellen von bisher drei mal zwei Metern schrittweise durch größere Flächen von vier mal vier Metern ersetzt. Dadurch sollen Badegäste mehr Abstand und Privatsphäre erhalten. Nach Schätzungen führt die Neuregelung allerdings dazu, dass es rund 20.000 Sonnenschirme weniger gibt als bisher.

In Bibione testen Strandbetreiber sogenannte Einzel-Liegen für Alleinreisende. Einige davon sind mit Solarpaneelen zum Laden von Smartphones ausgestattet. Zudem soll eine App ungenutzte oder widerrechtlich belegte Sonnenschirme erkennen und verwalten.