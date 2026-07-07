ABO

Lebenswerteste Stadt: Kopenhagen wieder vor Wien

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild

Kopenhagen gilt auch heuer wieder als lebenswerteste Stadt der Welt.

©Unsplash / Razvan Mirel
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit

Während Westeuropa im Economist-Ranking stark abschneidet, sorgen Kriege und Unsicherheiten für Rückgänge in anderen Regionen.

von

Kopenhagen ist auf dem Index der lebenswertesten Städte wie im Vorjahr vor Wien auf Platz eins. Beim Ranking der britischen Economist-Gruppe in den Kategorien Stabilität, Bildung und Infrastruktur erhielt die dänische Hauptstadt jeweils die Höchstwertung von 100 Punkten.

Hinter Wien liegen Melbourne, Genf und Sydney, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Westeuropa bleibt mit einem Durchschnittswert von 91,7 Punkten die weltweit lebenswerteste Region.

Asien mit stärkstem Zuwachs

Asien verzeichnete mit einem Plus von 0,3 Punkten auf 73,9 den stärksten Zuwachs. Ausschlaggebend waren laut Economist vor allem Verbesserungen im Gesundheitswesen chinesischer Städte. Alle 19 berücksichtigten Städte in China legten in dieser Kategorie zu.

New York verbesserte sich um drei Plätze auf Rang 66 und verzeichnete mit einem Plus von 1,2 Punkten eine der größten Steigerungen im Index. Der Economist führte dies auf sinkende Kriminalität und ein geringeres Terrorrisiko zurück.

Sicherheitslage im Nahen Osten belastet

Belastet wurde das Ranking dagegen durch die Sicherheitslage im Nahen Osten. Der Iran-Krieg führte demnach zu einem Rückgang der Stabilitätswerte in der Region. Städte im Nahen Osten und Nordafrika verloren im Durchschnitt mehr als drei Plätze. Maskat fiel um 14 Ränge auf Platz 123, Kuwait-Stadt um zwölf Plätze auf Rang 105.

Am Ende des Rankings stehen weiterhin überwiegend von Krieg oder Armut geprägte Städte. Damaskus bleibt Schlusslicht, obwohl sich die Gesundheitsversorgung seit dem Machtwechsel in Syrien Ende 2024 verbessert hat. Teheran rutschte infolge des Krieges auf Rang 164 in die zehn am schlechtesten bewerteten Städte ab, Kiew fiel auf Platz 166 zurück.

Wien viele Jahre Nummer eins

Wien war auf der Rangliste mehrere Jahre lang auf dem ersten Platz. 2025 wurde die Bundeshauptstadt aber von der dänischen Hauptstadt Kopenhagen abgelöst. Erstellt wird der jährliche Global Liveability Index von der Forschungs- und Analyseabteilung der Economist Group namens EIU (Economist Intelligence Unit).

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kopenhagen: Der andere Blick auf die lebenswerteste Stadt der Welt
Wirtschaft
Kopenhagen: Der andere Blick auf die lebenswerteste Stadt der Welt
Reisen & Freizeit
Kopenhagen: Die besten Sehenswürdigkeiten in Dänemarks Hauptstadt
++ ARCHIVBILD ++ Die Bauweise vieler Berghütten bietet Bettwanzen Verstecke
Reisen & Freizeit
Bettwanzen auf Hütten: Alpenverein startet Aufklärungskampagne
Dark Tourism: Was uns an Orte des Schreckens zieht
Reisen & Freizeit
Dark Tourism: Was uns an Orte des Schreckens zieht
++ ARCHIVBILD ++ Konsumenten können sämtliche Ryanair-Gebühren nun zurückfordern
Wirtschaft
Ryanair-Gebühren für Check-In, Bordkarte & Co. unzulässig
Italiens schönster Radweg führt am Trasimeno-See entlang
Reisen & Freizeit
Italiens schönster Radweg führt am Trasimeno-See entlang
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER