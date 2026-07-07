Lebenswerteste Stadt: Kopenhagen wieder vor Wien

Kopenhagen ist auf dem Index der lebenswertesten Städte wie im Vorjahr vor Wien auf Platz eins. Beim Ranking der britischen Economist-Gruppe in den Kategorien Stabilität, Bildung und Infrastruktur erhielt die dänische Hauptstadt jeweils die Höchstwertung von 100 Punkten.

Hinter Wien liegen Melbourne, Genf und Sydney, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Westeuropa bleibt mit einem Durchschnittswert von 91,7 Punkten die weltweit lebenswerteste Region.