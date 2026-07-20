Grand Hotel Sauerhof in Baden vor neuem Leben

Nach mehr als zwölf Jahren Leerstand soll der einstige Residenzsitz wiedereröffnen. Ein neuer Eigentümer investiert 40 Millionen Euro, die Eröffnung ist für 2028 geplant.
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Das seit mehr als zwölf Jahren nach einem Konkurs geschlossene Grand Hotel Sauerhof in Baden soll zu neuem Leben erweckt werden. Dafür sorgen will die „Meta Hesz Group 1 GmbH“, die seit Frühjahr 2025 neuer Eigentümer ist, unterstützt von der Stadtgemeinde.
Das Investitionsvolumen wurde am Montag mit 40 Mio. Euro beziffert. Angebote von zwei namhaften Hotelbetreibern lägen vor. Die Auswahl soll bis Ende Juli erfolgen.
Dringend benötigter Impuls
Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) sprach von einem „Impuls für die Stadt, den wir dringend brauchen“. Sie erinnerte dabei an das im Koalitionspapier definierte Ziel von ÖVP, SPÖ und Wir Badener – Bürgerliste Jowi Trenner, in der Legislaturperiode eines der großen Hotels wiederzueröffnen. Nun könnten es sogar zwei Beherbergungsbetriebe werden, zumal auch das Schloss Weikersdorf ein Comeback feiert.
Beim denkmalgeschützten Sauerhof gehe es darum, den Bestand zu erhalten, erläuterte Miteigentümer Markus Wolfesberger. Der Geschäftsführer und Eigentümer von Unykat Interior Design aus Wels hält nach eigenen Angaben eine Minderheitsbeteiligung. Das Projekt sei vergangene Woche bei der Bezirkshauptmannschaft eingereicht worden.
Vorgesehen sind u.a. zwei kleine Zubauten und eine Kuppel, die mehr Licht in das Objekt bringen soll. Den Ausbau des Wellness-Bereichs „auf heutigen Stand“ bezeichnete Wolfesberger als „größten Eingriff“. Auch eine Tiefgarage soll errichtet werden. Die weitläufige Gartenanlage werde erhalten bleiben.
111 Zimmer vorgesehen
Laut Einreichung soll das einstige Schmuckstück der Kurstadt nahe Wien künftig über 111 Zimmer verfügen. Diese Zahl sei „notwendig für ein sinnvolles Betreiben“, so Wolfesberger. Wellness und Kulinarik sollen weitere Säulen sein. Auf dem Areal befindet sich die Sauerhofquelle.
Ein Baubeginn im Frühjahr 2027 bezeichnete Wolfesberger am Montag als „realistisch“. Als Bauzeit nannte er 14 bis 16 Monate. Ein konkreter Termin für die Wiedereröffnung des Hotels könne freilich erst genannt werden, wenn alle Genehmigungen vorlägen, die Betreiberfrage geklärt sei und der detaillierte Bauablauf feststehe.
Die Stadt werde „alles tun, was unterstützend möglich ist“, kündigte die Bürgermeisterin an. Es gehe dabei etwa um Behördliches ebenso wie um Gespräche mit Anrainern, wobei ein diesbezüglicher Termin bereits absolviert worden sei, so Jeitler-Cincelli.
Konkursverfahren im Februar 2014
Über das Vermögen der Grand Hotel Sauerhof Betriebsgesellschaft m.b.H. war im Februar 2014 am Landesgericht Wiener Neustadt das Konkursverfahren eröffnet worden. Es folgte die Schließung des traditionsreichen Tourismusbetriebes.
Damalige Hoffnungen, dass das Haus nur vorübergehend zugesperrt werde, erfüllten sich in den folgenden zwölf Jahren nicht. So verpufften etwa die Pläne für ein Fünf-Sterne-Gesundheitshotel.
Tschechischer Betreiber für Hotel Schloss Weikersdorf
Bewegung gibt es indes auch beim seit Februar 2023 in einem Konkursverfahren geschlossenen Hotel Schloss Weikersdorf in Baden. Es firmiert nun als Pytloun Schlosshotel Weikersdorf, wie zuerst die NÖN berichteten, und wird bereits auf der Website des tschechischen Betreibers angeboten.
Das Haus hat 164 Zimmer und Suiten. 2008 diente die Vier-Sterne-Unterkunft dem damals amtierenden Fußball-Weltmeister Italien während der Europameisterschaft (EURO) in Österreich und der Schweiz als Quartier und erlangte dadurch überregionale Bekanntheit.
Der neue Betreiber wolle „noch nicht an die Öffentlichkeit gehen“, sagte Stadtrat Peter Koczan (Wir Badener – Bürgerliste Jowi Trenner), u.a. Vorsitzender des Ausschusses für Tourismusdestinationsentwicklung, am Montag.