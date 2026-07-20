Grand Hotel Sauerhof in Baden vor neuem Leben

Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) sprach von einem „Impuls für die Stadt, den wir dringend brauchen“. Sie erinnerte dabei an das im Koalitionspapier definierte Ziel von ÖVP, SPÖ und Wir Badener – Bürgerliste Jowi Trenner, in der Legislaturperiode eines der großen Hotels wiederzueröffnen. Nun könnten es sogar zwei Beherbergungsbetriebe werden, zumal auch das Schloss Weikersdorf ein Comeback feiert.

Beim denkmalgeschützten Sauerhof gehe es darum, den Bestand zu erhalten, erläuterte Miteigentümer Markus Wolfesberger. Der Geschäftsführer und Eigentümer von Unykat Interior Design aus Wels hält nach eigenen Angaben eine Minderheitsbeteiligung. Das Projekt sei vergangene Woche bei der Bezirkshauptmannschaft eingereicht worden.

Vorgesehen sind u.a. zwei kleine Zubauten und eine Kuppel, die mehr Licht in das Objekt bringen soll. Den Ausbau des Wellness-Bereichs „auf heutigen Stand“ bezeichnete Wolfesberger als „größten Eingriff“. Auch eine Tiefgarage soll errichtet werden. Die weitläufige Gartenanlage werde erhalten bleiben.