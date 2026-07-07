Bettwanzen auf Hütten: Alpenverein startet Aufklärungskampagne

Ein Befall könne jede Hütte treffen, Informationsangebote sollen die Ausbreitung der Tiere verhindern, berichtete der heimische Alpenverein am Dienstag. Die Kampagne visiert dabei eine Zusammenarbeit mit Gästen und geschulten Hüttenwirten an.

Neben diesen sollen auch Flyer, Aushänge und Online-Beiträge in den Vereinsmedien Aufklärungsarbeit leisten. „Wir sind davon überzeugt, dass ein bewusster Umgang mit dem Thema wesentlich dazu beiträgt, Gäste zu sensibilisieren und Hütten besser zu schützen. Wegschauen ist beim Thema Bettwanzen keine Lösung“, erklärte Carolin Scharfenstein von der Abteilung Hütten und Wege im Österreichischen Alpenverein zum Ziel der Kampagne.