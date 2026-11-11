Lufthansa-Flaggschiff mit drei First-Suiten fliegt ab Dezember nach Tokio

Der neue Jet ist in München stationiert. Von den 15 bestellten A350-1000 fliegen die ersten zehn für Lufthansa ab dem Drehkreuz München, ausgeliefert werden alle bis 2030. Wer aus Österreich mit dem neuen Flaggschiff nach Japan will, reist also über München.

Ab Wien gibt es im Winter keine Alternative der Konzernschwester: Austrian Airlines nimmt Tokio-Narita erst im Sommerflugplan 2027 wieder auf, mit täglichen Flügen von Mai bis Oktober, wie news.at im Beitrag Austrian Airlines im Sommer 2027: Neu nach Beirut, wieder nach Tokio und Los Angeles berichtet hat.

Eine Garantie auf den A350-1000 gibt es bei der Buchung nicht. Lufthansa fliegt die Allegris-Ziele abwechselnd mit dem A350-1000 und dem kleineren A350-900. Wer gezielt das neue Modell will, sollte den angezeigten Flugzeugtyp vor der Buchung prüfen und bedenken, dass Airlines das Fluggerät kurzfristig tauschen können. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.