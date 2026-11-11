Lufthansa-Flaggschiff mit drei First-Suiten fliegt ab Dezember nach Tokio
Lufthansas neues Flaggschiff startet im Dezember ab München nach Japan. Wie die Kabine aufgeteilt ist, wer gratis surft und warum Reisende aus Österreich umsteigen müssen.
Lufthansa hat ihren ersten Airbus A350-1000 übernommen. Die Maschine mit der Kennung D-AIFA und dem Namen „Deutschland“ ist laut Lufthansa Group das 700. Airbus-Flugzeug des Konzerns. Am 11. November fliegt sie nach München, ihren ersten Linienflug mit Gästen absolviert sie am 3. Dezember nach Tokio-Haneda.
An Bord gibt es vier Klassen, darunter zwei Einzelsuiten und eine größere „Suite Plus“ in der First Class sowie acht Suiten in der Business Class. Nach Tokio folgen laut Lufthansa in den Wochen danach Shanghai und Singapur.
Wie ist die Kabine aufgeteilt?
Insgesamt bietet der A350-1000 Platz für 300 Passagierinnen und Passagiere. Die First Class hat drei bis vier Plätze, die Business Class 49, davon acht in Suiten. Dazu kommen 35 Sitze in der Premium Economy und 212 in der Economy Class. Alle Klassen sind mit der Allegris-Kabine ausgestattet, dem neuen Premium-Produkt der Lufthansa Group.
Mit 73,80 Metern ist das Flugzeug sieben Meter länger als der A350-900, den Lufthansa bereits einsetzt. „Unser neues Flaggschiff bietet 40 Prozent mehr Business und Premium Economy Sitze“, sagt Heiko Reitz, Vorstand bei Lufthansa Airlines und verantwortlich für das Drehkreuz München. Eine Vergleichsbasis nennt das Unternehmen dazu nicht. Pro Gast soll die Maschine laut Lufthansa rund ein Viertel weniger Treibstoff verbrauchen als die Vorgängergeneration.
WLAN über Starlink ohne Aufpreis
Der A350-1000 ist das erste Langstreckenflugzeug des Konzerns mit dem neuen Bord-WLAN „Lufthansa Group Wi-Fi powered by Starlink“. Es startet mit dem ersten Linienflug am 3. Dezember. Kostenlos ist es laut Lufthansa Group für alle Kundinnen und Kunden mit Miles & More oder Travel ID, und zwar in allen Reiseklassen.
Wer das Angebot nutzen will, sollte sich schon vor dem Abflug für eines der beiden Konten registrieren und die Zugangsdaten griffbereit haben.
Was bedeutet das für Reisende aus Österreich?
Der neue Jet ist in München stationiert. Von den 15 bestellten A350-1000 fliegen die ersten zehn für Lufthansa ab dem Drehkreuz München, ausgeliefert werden alle bis 2030. Wer aus Österreich mit dem neuen Flaggschiff nach Japan will, reist also über München.
Ab Wien gibt es im Winter keine Alternative der Konzernschwester: Austrian Airlines nimmt Tokio-Narita erst im Sommerflugplan 2027 wieder auf, mit täglichen Flügen von Mai bis Oktober, wie news.at im Beitrag Austrian Airlines im Sommer 2027: Neu nach Beirut, wieder nach Tokio und Los Angeles berichtet hat.
Eine Garantie auf den A350-1000 gibt es bei der Buchung nicht. Lufthansa fliegt die Allegris-Ziele abwechselnd mit dem A350-1000 und dem kleineren A350-900. Wer gezielt das neue Modell will, sollte den angezeigten Flugzeugtyp vor der Buchung prüfen und bedenken, dass Airlines das Fluggerät kurzfristig tauschen können. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Lufthansa Group: Lufthansa Group erhält als weltweit größter Kunde ihr 700. Airbus Flugzeug (10.11.2026)
Lufthansa Group: Neuer Lufthansa Airbus A350-1000 fliegt zuerst nach Tokio (15.10.2026)