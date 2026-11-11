Wenn eine Airline pleitegeht, entscheidet die Art der Buchung über Ihr Geld

Wer eine Pauschalreise gebucht hat, ist bei der Pleite einer Fluglinie deutlich besser geschützt als jemand, der nur das Ticket direkt bei der Airline gekauft hat. Bei der Pauschalreise muss der Veranstalter für Ersatz sorgen, wie der ÖAMTC erklärt. Bei einer Direktbuchung gibt es für nicht geflogene Strecken und bereits bezahlte Tickets dagegen keinen Schutz.

Aktueller Anlass: Die spanische Charterfluglinie AlbaStar aus Palma de Mallorca hat am Dienstag ihren Flugbetrieb vorübergehend eingestellt und will ein Insolvenzverfahren beantragen. Sie flog mit fünf Boeing 737-800 vor allem für Reiseveranstalter aus Spanien, Italien und anderen europäischen Ländern. Wie es für betroffene Passagierinnen und Passagiere weitergeht, hat das Unternehmen noch nicht im Detail mitgeteilt.