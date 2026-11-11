Wenn eine Airline pleitegeht, entscheidet die Art der Buchung über Ihr Geld
Stellt eine Fluglinie den Betrieb ein, sind nicht alle Passagiere gleich geschützt. Wer zahlen muss, was die Kreditkarte bringt und wie Sie Ihren Veranstalter vorab prüfen.
Wer eine Pauschalreise gebucht hat, ist bei der Pleite einer Fluglinie deutlich besser geschützt als jemand, der nur das Ticket direkt bei der Airline gekauft hat. Bei der Pauschalreise muss der Veranstalter für Ersatz sorgen, wie der ÖAMTC erklärt. Bei einer Direktbuchung gibt es für nicht geflogene Strecken und bereits bezahlte Tickets dagegen keinen Schutz.
Aktueller Anlass: Die spanische Charterfluglinie AlbaStar aus Palma de Mallorca hat am Dienstag ihren Flugbetrieb vorübergehend eingestellt und will ein Insolvenzverfahren beantragen. Sie flog mit fünf Boeing 737-800 vor allem für Reiseveranstalter aus Spanien, Italien und anderen europäischen Ländern. Wie es für betroffene Passagierinnen und Passagiere weitergeht, hat das Unternehmen noch nicht im Detail mitgeteilt.
Was gilt bei einer Pauschalreise?
Ist der Flug Teil einer Pauschalreise, ist der Reiseveranstalter der richtige Ansprechpartner. Er haftet laut ÖAMTC für das Gelingen der Reise und muss eine andere Beförderung zum Urlaubsziel organisieren. Wer bereits im Urlaub ist, muss vom Veranstalter informiert und als Alternative nach Hause gebracht werden. Der Club verweist dabei auf die EU-Pauschalreiserichtlinie und die österreichische Reisebürosicherungsverordnung.
Ob ein Reiseveranstalter im österreichischen Reiseinsolvenzabsicherungsverzeichnis eingetragen ist, lässt sich vor der Buchung kostenlos über die GISA-Abfrage des Gewerbeinformationssystems Austria prüfen.
Nur den Flug gebucht: Sie werden zum Gläubiger
Deutlich schlechter sieht es bei Tickets aus, die direkt bei der Fluglinie gekauft wurden. Dann bleibt laut ÖAMTC nur, sich am Insolvenzverfahren zu beteiligen und die Forderung beim Insolvenzverwalter anzumelden. Betroffene sind dann Gläubiger unter vielen und bekommen nur die vom Gericht festgelegte Quote. Den Ticketpreis und Folgekosten wie Hotel, Parkgebühren oder einen Ersatzflug tragen sie in der Regel selbst.
Auch den Rückflug müssen Einzelbucherinnen und Einzelbucher selbst organisieren und bezahlen. Eine Ausnahme ist ein Codeshare-Flug, der von einer anderen Airline durchgeführt wird. Er findet laut ÖAMTC wahrscheinlich trotzdem statt. Prüfen Sie daher in der Buchung den Vermerk „durchgeführt von“.
Hilft die Kreditkarte?
Wer mit Kreditkarte bezahlt hat, kann versuchen, das Geld über die Bank oder die Kartenfirma zurückzuholen. Dieses sogenannte Chargeback ist laut Arbeiterkammer aber keine gesetzlich garantierte Leistung, sondern Kulanz, über die der Kartenausgeber entscheidet. Die AK rät, den Antrag möglichst rasch mit allen Belegen zu stellen. Die genauen Fristen stehen in den Geschäftsbedingungen des Kartenausgebers.
Was gilt, wenn der Flug vor der Pleite ausfällt?
Wird ein Flug annulliert, solange die Airline noch fliegt, gelten die EU-Fluggastrechte. Die Entschädigung beträgt laut Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte je nach Distanz 250 bis 600 Euro, sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Gutscheine statt Geld müssen Sie laut ÖAMTC nur mit Ihrer schriftlichen Zustimmung akzeptieren.
Antwortet die Airline nicht, können Sie sich nach zwei Monaten an die zuständige nationale Stelle wenden, wie die EU-Kommission auf ihrem Portal Ihr Europa erklärt. In Österreich ist das die apf, die auch kostenlos schlichtet.
Lohnt sich eine Versicherung gegen Airline-Pleiten?
Spezielle Versicherungen gegen die Insolvenz einer Fluglinie gibt es. Der ÖAMTC hält sie aber oft für sehr teuer, die Bedingungen sind unterschiedlich, manche Airlines sind ausgeschlossen und es gelten Wartezeiten. Deshalb rät der Club eher davon ab.
Der wirksamste Schutz bleibt die Buchungsform: Wer Flug und Hotel als Pauschalreise kauft, hat bei einer Pleite einen Veranstalter, der einspringen muss. Mehr zu Fluggastrechten, Airlines und Flughäfen finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
ÖAMTC: Passagier-Rechte bei Konkurs einer Airline (2026)
Arbeiterkammer: So holen Sie Kreditkartenzahlungen zurück (2026)
Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte: Flug. Ihr Recht auf Entschädigung (2026)
Europäische Kommission: Fluggastrechte, Ihr Europa (23.6.2026)
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus: GISA Gewerbeinformationssystem Austria (2026)
Weitere Quelle: Aviacionline (10.11.2026)