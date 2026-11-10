SPÖ will Flugabgabe nach Reiseklasse staffeln, Flughafen Wien warnt vor den Folgen

Die SPÖ will die Flugabgabe künftig nach Reiseklasse staffeln. Wer in der Business oder First Class sitzt oder mit dem Privatjet abhebt, soll mehr zahlen als Passagierinnen und Passagiere in der Economy. Das fordert der SPÖ-Parlamentsklub in einer Aussendung vom 9. November. Die Bundesregierung arbeite an einer Änderung der Abgabe, in den Verhandlungen setze sich die SPÖ für eine klare Unterscheidung nach Reiseklasse ein.

Konkrete Beträge nennt die Partei nicht, auch nicht, ob Economy-Tickets im Gegenzug günstiger würden. Dass alle gleich viel zahlen, sei „weder gerecht noch nachhaltig“, argumentiert SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi formuliert es so: „Wer in der Luxusklasse durch die Welt jettet, sollte mehr Abgabe zahlen müssen.“ Begründet wird das mit dem größeren Platzbedarf und damit höheren Emissionen pro Person in den vorderen Klassen.