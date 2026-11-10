SPÖ will Flugabgabe nach Reiseklasse staffeln, Flughafen Wien warnt vor den Folgen
Business-Passagiere und Privatjets sollen nach dem Willen der SPÖ mehr Flugabgabe zahlen als die Economy. Wie viel Sie heute pro Abflug zahlen, wie Großbritannien die Klassen unterscheidet und warum Flughafen und Wirtschaft dagegen sind.
Die SPÖ will die Flugabgabe künftig nach Reiseklasse staffeln. Wer in der Business oder First Class sitzt oder mit dem Privatjet abhebt, soll mehr zahlen als Passagierinnen und Passagiere in der Economy. Das fordert der SPÖ-Parlamentsklub in einer Aussendung vom 9. November. Die Bundesregierung arbeite an einer Änderung der Abgabe, in den Verhandlungen setze sich die SPÖ für eine klare Unterscheidung nach Reiseklasse ein.
Konkrete Beträge nennt die Partei nicht, auch nicht, ob Economy-Tickets im Gegenzug günstiger würden. Dass alle gleich viel zahlen, sei „weder gerecht noch nachhaltig“, argumentiert SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi formuliert es so: „Wer in der Luxusklasse durch die Welt jettet, sollte mehr Abgabe zahlen müssen.“ Begründet wird das mit dem größeren Platzbedarf und damit höheren Emissionen pro Person in den vorderen Klassen.
Wie viel Flugabgabe zahlen Sie heute?
Die Abgabe fällt für jeden Abflug von einem österreichischen Flughafen an und ist im Ticketpreis enthalten. Laut Unternehmensserviceportal des Bundes beträgt sie seit 1. September 2020 pauschal 12 Euro pro Passagier, für Flüge unter 350 Kilometern 30 Euro. Bei Inlandsflügen sind darin 13 Prozent Umsatzsteuer enthalten. Die gebuchte Klasse spielt keine Rolle, das Business-Ticket nach Barcelona kostet also genauso viel Flugabgabe wie der Economy-Sitz daneben.
Befreit sind unter anderem Kinder unter zwei Jahren ohne eigenen Sitzplatz sowie Umsteigerinnen und Umsteiger, die sich weniger als 24 Stunden planmäßig an einem österreichischen Flughafen aufhalten. Eine vierköpfige Familie mit älteren Kindern zahlt für den Hinflug nach Mallorca damit 48 Euro Flugabgabe, für den Rückflug fällt in Österreich keine an.
Wie lösen andere Länder das?
Als Vorbild nennt die SPÖ Großbritannien und Frankreich. Die britische Air Passenger Duty unterscheidet tatsächlich nach Klassen: Für Flüge ab Großbritannien bis 2.000 Meilen, also auch nach Wien, sind laut britischer Steuerbehörde seit 1. April 2026 in der günstigsten Klasse 15 Pfund fällig, in allen anderen Klassen 32 Pfund. Für große Privatjets mit weniger als 19 Sitzen gilt ein eigener Satz von 142 Pfund.
Auf der Langstrecke ist der Abstand größer, zwischen 2.001 und 5.500 Meilen sind es 102 Pfund in der Economy und 244 Pfund in den übrigen Klassen. Als günstigste Klasse gilt dabei nur, wer einen Sitzabstand von höchstens 40 Zoll hat. Wer von London nach Wien zurückfliegt, zahlt die britische Abgabe übrigens schon heute: Sie steckt im Preis des Rückflugs.
Wer gegen den Vorschlag ist
Der Flughafen Wien lehnt den Vorschlag scharf ab. Schon am 4. November, nach der Ankündigung von Bundeskanzler Christian Stocker, die Flugabgabe zu senken, schrieben die Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner in einer Presseaussendung: „Eine Differenzierung der Flugabgabe nach Buchungsklassen ist überhaupt auf das Schärfste zurückzuweisen: Das würde die ertragsstärksten Marktsegmente von Fluglinien und damit ihr Kerngeschäft komplett ruinieren.“ Eine Staffelung würde aus Sicht des Flughafens also gerade die einträglichsten Tickets treffen.
Die Wirtschaftskammer fordert weiterhin die völlige Abschaffung. Generalsekretär Jochen Danninger verweist in einer Aussendung vom 9. November auf die 190 Millionen Euro, die die Abgabe einbringt, und darauf, dass sich alle neun Landeshauptleute für ein Aus ausgesprochen haben. „Oberstes Ziel muss es sein, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts zu stärken“, so Danninger. Beschlossen ist bisher weder eine Senkung noch eine Staffelung.
Was heißt das für Ihr nächstes Ticket?
Für Ihre nächste Buchung ändert sich vorerst nichts: Bis zu einem Gesetzesbeschluss gelten 12 beziehungsweise 30 Euro pro Abflug, unabhängig von der Klasse. Wie hoch eine gestaffelte Abgabe ausfallen könnte und ab wann, ist offen. Bereits gebuchte Tickets sind von der Debatte nicht betroffen, solange kein Gesetz beschlossen ist.
Was die angekündigte Senkung für Familien und Vielflieger heißen kann, lesen Sie im Beitrag Flugabgabe soll sinken: Was die Ankündigung des Kanzlers für Ihr Flugticket heißt. Weitere Nachrichten rund ums Fliegen finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
SPÖ-Parlamentsklub: SPÖ bei Flugabgabe für Unterscheidung nach Reiseklasse (9.11.2026)
Wirtschaftskammer Österreich: WKÖ-Danninger zu Flugabgabe (9.11.2026)
Flughafen Wien: Flughafen Wien-Vorstände begrüßen Ankündigung zur Reduktion der Flugabgabe und hoffen auf rasche Entscheidung (4.11.2026)
Unternehmensserviceportal: Flugabgabe (2026)
GOV.UK: Rates and allowances for Air Passenger Duty (2026)