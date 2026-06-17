ABO

Der Louvre ist „am Ende seiner Kräfte“

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Der Louvre bei Nacht

©Unsplash, Michael Fousert
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit

Laut dem neuen Direktor des Museums sei ein gewaltiger Investitionsbedarf für eine umfangreiche Sanierung notwendig.

von

Nur rund vier Monate nach seinem Amtsantritt zeichnet der neue Louvre-Direktor Christophe Leribault ein besorgniserregendes Bild vom Zustand des weltberühmten Museums in Paris: Der Louvre sei "am Ende seiner Kräfte" und stehe vor einem gewaltigen Investitionsbedarf, erklärte er vor einer Kommission des französischen Senats, der oberen Kammer des Parlaments.

Der erst im Februar ernannte Museumschef bezeichnete laut der Live-Übertragung des Senats zahlreiche technische Anlagen und Infrastrukturen als veraltet. "Man kann es ohne Umschweife sagen: Trotz seiner imposanten Pracht, trotz des täglichen Engagements seiner Teams ist es ein Louvre, der außer Atem ist", sagte Leribault.

Sicherheitsprobleme und marode Technik

Der Museumschef sprach von einer regelrechten Investitionsmauer, vor der die Institution stehe. Um den Betrieb langfristig zu sichern, seien umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten notwendig.

Die Warnung kommt zu einer schwierigen Zeit für das Museum in Paris. Seit einem spektakulären Einbruch im Oktober, bei dem Juwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro entwendet wurden, steht der Louvre ohnehin unter Druck: Streiks, Sicherheitsprobleme und marode Technik belasten das Haus. Mit durchschnittlich rund neun Millionen Besuchern jährlich zählt der Louvre zu den wichtigsten Kulturinstitutionen weltweit.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Spitzentöne: Ließ Thomas Mann von der KI schreiben?
Menschen
Spitzentöne: Ließ Thomas Mann von der KI schreiben?
Bühne frei für bildende Kunst im Stadttheater Wiener Neustadt
Menschen
Bühne frei für bildende Kunst im Stadttheater Wiener Neustadt
„About Shostakovich“: Musiktheater mit Karl Markovics in Graz
Menschen
„About Shostakovich“: Musiktheater mit Karl Markovics in Graz
Wiener Festwochen: Milo Rau raus?
Menschen
Wiener Festwochen: Milo Rau raus?
Das "Nova Rock 2025" lockte über 200.000 Besucherinnen und Besucher
Technik
Forscher erklären Heavy Metal mit Psychologie – und umgekehrt
„Matisse der Pop Art“: David Hockney 88-jährig gestorben
Menschen
„Matisse der Pop Art“: David Hockney 88-jährig gestorben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER