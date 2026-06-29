Dark Tourism: Was uns an Orte des Schreckens zieht

Der Wind fegt über feuchte Sandweiten. Wolken lasten über der Nordsee, die an diesem Morgen mattsilbrig und grau daliegt. Hier, in Nordfrankreich bei Dünkirchen am Strand Zuydcoote, gibt das Meer bei Ebbe seltsame Gebilde frei. Rostige Rippen und Gestänge, lang ausgestreckt im Sand, leicht gekrümmt. Es sind Überbleibsel der „Crested Eagle“, eines englischen Dampfers, der Ende Mai 1940 bei der „Operation Dynamo“ zum Einsatz kam.

Unter diesem Decknamen lief im Zweiten Weltkrieg eine gigantische Evakuierungsaktion, um eingekesselte Truppen der Alliierten vor der Wehrmacht zu retten. Die einzige Chance war der Seeweg nach England, das massenweise Schiffe entsandte.

Kurz nach der Abfahrt in Dünkirchen geriet sie unter Bombenbeschuss und fing Feuer. Über 300 Soldaten starben. Heute streifen Besucher um das Wrack, das von Muscheln und grünen Algenbärten überzogen ist. Wellen spielen ihre Melodie. Bei Flut verschwindet alles komplett. Die „Crested Eagle“ ist ein winziges Freilichtmuseum der Geschichte und steht für eine der unzähligen Kriegstragödien weltweit, deren Spuren bis heute sichtbar sind.