Italiens schönster Radweg führt am Trasimeno-See entlang

Die italienische Region Umbrien hat mit dem Radweg entlang des Trasimeno-Sees den „Green Road Award 2026“ gewonnen. Der als „italienischer Oscar des Radtourismus“ bekannte Preis wird jährlich an Regionen vergeben, die mit ihren „grünen Wegen“ Radreisen und nachhaltigen Tourismus fördern. Den zweiten Platz belegte die Region Apulien mit dem Rundkurs im Gebiet des Gargano entlang der südlichen Adria.

Den dritten Rang teilen sich die Region Piemont mit dem Radweg „Via del Mare“ und die Region Latium mit dem „Radweg der Etrusker“. Für die diesjährige Ausgabe sind nach Angaben der Veranstalter 33 Bewerbungen eingegangen. Eine Sonderauszeichnung in der Kategorie Pilger- und Wanderwege erhielt die Region Kalabrien für den "Weg der Normannen".