Premiere mit Dinner: Gemeinsam mit dem edison Kultursalon verlosen wir 1 × 2 Tickets für die Uraufführung von „Höhenflüge, Abgründe und die entsetzliche Lücke“ mit Joachim Meyerhoff und Matthias Jakisic am 24. September. Freuen Sie sich auf Literatur, Musik und Kulinarik und erleben Sie, was entsteht, wenn Wort und Klang aufeinandertreffen.
Joachim Meyerhoff trifft Matthias Jakisic
Joachim Meyerhoff ist Schauspieler, Ensemblemitglied bedeutender Theaterhäuser und preisgekrönter Autor. Einem großen Publikum ist er vor allem durch seine autobiografische Romanreihe „Alle Toten fliegen hoch“ bekannt. Darin verbindet er persönliche Erinnerungen mit Humor, Beobachtungsgabe und einem feinen Gespür für die Absurditäten des Lebens.
Im edison Kultursalon trifft Meyerhoff auf den bekannten Geiger und Komponisten Matthias Jakisic, ausgezeichnet mit dem Berliner Kunstpreis 2026. Gemeinsam gestalten sie einen Abend zwischen Musik und Erzählung.
„Höhenflüge, Abgründe und die entsetzliche Lücke“
Joachim Meyerhoff liest aus seinem tragikomischen, autobiografisch geprägten Erzählkosmos und wird dabei musikalisch von Geiger und Komponist Matthias Jakisic begleitet. Ein Dinner, das Literatur und Musik zu einem einzigartigen Bühnenmoment verdichtet.
Ein Abend für Kultur und Kulinarik
Die Sonderveranstaltung des edison Kultursalons verbindet das Bühnenprogramm mit Kulinarik. Der Abend startet mit Aperitif und Cocktails. Danach folgen ein Vorspeisenbuffet und Hauptspeisen mit Live Cooking, bevor um 20:30 Uhr das Kulturprogramm mit Joachim Meyerhoff und Matthias Jakisic beginnt. Den Abschluss bildet das Dessert.
Jetzt Tickets gewinnen
Gemeinsam mit dem edison Kultursalon verlosen wir 1 × 2 Tickets für die Uraufführung „Höhenflüge, Abgründe und die entsetzliche Lücke“ mit Joachim Meyerhoff und Matthias Jakisic.
Termin: 24. September 2026
Ort: Congress Center Baden
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf diesen besonderen Abend zwischen Literatur, Musik und Kulinarik.
Teilnahmeschluss: 16. September 2026