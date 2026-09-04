ABO

GEWINNSPIEL: Tickets für Uraufführung von Joachim Meyerhoff & Matthias Jakisic im edison Kultursalon gewinnen

In Kooperation mit edison Kultursalon
Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild
©Ingo Pertramer, Stephan Doleschal
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit

Premiere mit Dinner: Gemeinsam mit dem edison Kultursalon verlosen wir 1 × 2 Tickets für die Uraufführung von „Höhenflüge, Abgründe und die entsetzliche Lücke“ mit Joachim Meyerhoff und Matthias Jakisic am 24. September. Freuen Sie sich auf Literatur, Musik und Kulinarik und erleben Sie, was entsteht, wenn Wort und Klang aufeinandertreffen.

News auf Google bevorzugen
Blurred image background
 © Alex Papis

Joachim Meyerhoff trifft Matthias Jakisic

Joachim Meyerhoff ist Schauspieler, Ensemblemitglied bedeutender Theaterhäuser und preisgekrönter Autor. Einem großen Publikum ist er vor allem durch seine autobiografische Romanreihe „Alle Toten fliegen hoch“ bekannt. Darin verbindet er persönliche Erinnerungen mit Humor, Beobachtungsgabe und einem feinen Gespür für die Absurditäten des Lebens.

Im edison Kultursalon trifft Meyerhoff auf den bekannten Geiger und Komponisten Matthias Jakisic, ausgezeichnet mit dem Berliner Kunstpreis 2026. Gemeinsam gestalten sie einen Abend zwischen Musik und Erzählung.

„Höhenflüge, Abgründe und die entsetzliche Lücke“

Joachim Meyerhoff liest aus seinem tragikomischen, autobiografisch geprägten Erzählkosmos und wird dabei musikalisch von Geiger und Komponist Matthias Jakisic begleitet. Ein Dinner, das Literatur und Musik zu einem einzigartigen Bühnenmoment verdichtet. 

Jetzt Tickets gewinnen

Gemeinsam mit dem edison Kultursalon verlosen wir 1 × 2 Tickets für die Uraufführung „Höhenflüge, Abgründe und die entsetzliche Lücke“ mit Joachim Meyerhoff und Matthias Jakisic.

Termin: 24. September 2026
Ort: Congress Center Baden

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf diesen besonderen Abend zwischen Literatur, Musik und Kulinarik.

Teilnahmeschluss: 16. September 2026

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

GewinnspielKunst & Kultur
Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Spitzentöne: Die linke Pubertät
Menschen
Spitzentöne: Die linke Pubertät
Alfred Graf: „Ich bin der Sandkiste bis heute nie entwachsen“
Menschen
Alfred Graf: „Ich bin der Sandkiste bis heute nie entwachsen“
Grafenegg Festival 2026: Großes Finale mit internationalen Klassikstars
Kooperation
Grafenegg Festival 2026: Großes Finale mit internationalen Klassikstars
Lennon und McCartney: Die Wahrheit war komplizierter
Menschen
Lennon und McCartney: Die Wahrheit war komplizierter
Vom KHM bis zum MAK: Die spektakulärsten Diebstähle aus Museen
Menschen
Vom KHM bis zum MAK: Die spektakulärsten Diebstähle aus Museen
From Carinthia: Kärntens Kunstszene im Künstlerhaus Wien
Menschen
From Carinthia: Kärntens Kunstszene im Künstlerhaus Wien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER