Joachim Meyerhoff ist Schauspieler, Ensemblemitglied bedeutender Theaterhäuser und preisgekrönter Autor. Einem großen Publikum ist er vor allem durch seine autobiografische Romanreihe „Alle Toten fliegen hoch“ bekannt. Darin verbindet er persönliche Erinnerungen mit Humor, Beobachtungsgabe und einem feinen Gespür für die Absurditäten des Lebens.

Im edison Kultursalon trifft Meyerhoff auf den bekannten Geiger und Komponisten Matthias Jakisic, ausgezeichnet mit dem Berliner Kunstpreis 2026. Gemeinsam gestalten sie einen Abend zwischen Musik und Erzählung.