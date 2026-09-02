Alfred Graf: „Ich bin der Sandkiste bis heute nie entwachsen“

Eine menschgemachte Bedrohung, die Graf seit Jahren beobachtet: „Durch meine Arbeit habe ich sehr früh begonnen, das, worauf wir leben und was wir haben, wertzuschätzen.“ Der Wandel zum Negativen sei Zeichen dafür, dass wir nicht im Einklang mit dem leben, was uns zur Verfügung steht. „Der materialistische Blick sorgt für eine komprimierte Wahrnehmung, die oftmals ein kompensatorisches Leben im Überfluss nach sich zieht – einen Überfluss, den unsere Erde nicht geben kann.“

Doch gehen wir zunächst einen Schritt zurück: In Feldkirch in Vorarlberg geboren, reicht Grafs Naturbezug ebenso weit zurück wie seine Begeisterung für die Kunst. Früh entdeckt er die mit Talent einhergehende Passion für Malerei. An Intention gewinnt die künstlerische Auseinandersetzung, als er nach absolvierter HTL für Hochbau bei einem Statiker arbeitet: „Ich habe damals nach einem Ausgleich gesucht“, erinnert er sich an den Moment, als der Wunsch nach einem Leben mit und für die Kunst Konkretes annimmt. Der Entschluss, sich an der Akademie in Wien zu bewerben, war somit schnell gefasst. „Obwohl man mir damals in einem Vorgespräch prognostizierte, dass ich unter den 250 Bewerbern bestenfalls den 170. Platz belegen würde, wurde ich letzten Endes doch auf Anhieb genommen.“

Seine durch eine Ausstellung – die der Dalí-Fan als Schüler besuchte – ausgelöste Begeisterung für den Phantastischen Realismus und seine daraus resultierenden, surrealen Arbeiten ebnen Graf den Weg in die Meisterklasse Rudolf Hausners. Dort wird es vor allem dessen intensive Auseinandersetzung mit psychologischen Strukturen und Psychoanalyse, die Graf begeistern soll. Seine Malerei wird zunehmend zur Reflexion persönlicher, psychologischer Konflikte und hilft ihm, familiäre Schicksalsschläge zu verarbeiten.

Angetrieben durch psychedelische Musik rückt im Rausch der Farben das Konkrete zusehends in den Hintergrund – Graf löst sich vom Surrealismus. Eine Entfernung, die seine Entfernung aus der Klasse Hausners zur Folge hat: „Unter der Voraussetzung, nicht mehr im Unterricht aufzutauchen, um die Erstsemestrigen nicht zu verderben, durfte ich aber doch noch diplomieren.“ Graf kam die bedingte Suspendierung gelegen – als Jungvater verbringt er die freie Zeit auf Spielplätzen. Als er mit seinem damals dreijährigen Sohn erste Malversuche startet, ist er überwältigt: Der kindlich-naive Zugang inspiriert ihn und treibt seine Abstraktion weiter voran.