Joachim Meyerhoff: „Dann reißt einen die Energie wieder mit“

Bleiben Sie jetzt da?

Das kann ich wirklich nicht sagen. Das Zurückkommen ist nicht so einfach, weil die Zeit am Burgtheater für mich die wichtigste meines Theaterlebens war. Ich habe mich mit dem Haus so identifiziert wie mit keinem anderen davor und danach. Diese 15 Jahre waren meine Theaterzeit. Als ich hergekommen bin, waren da noch viele aus der Peymann-Zeit, auch von davor. Das vermisse ich in der Schaubühne, da ist das Ensemble viel kleiner, viel jugendlicher. Ich habe das Wiener Ensemble geliebt, das so durch die Generationen ging. Die vielen verschiedenen Herkünfte, die Energie zwischen den aus Deutschland gekommenen Schauspielern und den Österreichern, die Frage, was das Österreichische ist. Da waren so viele schöne Kraftfelder. Ich habe das Burgtheater geliebt.

Bachmann hofft, dass Sie zumindest ein Stück im Jahr machen. Ist das keine Option?

So etwas kann ich mir natürlich schon vorstellen, ich tariere das jetzt gerade aus. Ich bin in einer sehr schönen, für mich vollkommen neuen Lebensphase. Ich habe an der Schaubühne gekündigt und bin frei. Jetzt habe ich vom 21. Dezember bis 6. Januar frei und freue mich wie ein Schulkind. Ich kann es gar nicht glauben. Ich war immer so ein richtiges Theatertier, habe immer Theater gespielt, habe die Spielzeiten total verinnerlicht. Das jetzt zu durchbrechen, ist eine richtige Herausforderung. In den Weihnachtsferien mache ich eine spektakuläre Reise. Ich fahre ins Waldviertel ins Haus meiner Schwiegereltern.