From Carinthia: Kärntens Kunstszene im Künstlerhaus Wien

Kunst aus Kärnten ist weit mehr als der Nötscher Kreis. Von Maria Lassnig über Hans Bischoffshausen bis hin zu Peter Krawagna: Kärnten brachte im Laufe des letzten Jahrhunderts eine Vielzahl von bedeutenden und international einflussreichen Künstlerpersönlichkeiten hervor.

Um sie geht es in der neuen Ausstellung „From Carinthia“, die ab September im Künstlerhaus Wien zu sehen sein wird. In Zusammenarbeit mit dem Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) ist eine Sammlung von den Werken bedeutender Kärntner Kunstschaffenden ab 1945 entstanden.