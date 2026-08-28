Vom KHM bis zum MAK: Die spektakulärsten Diebstähle aus Museen

Wien, 27. August 2026: Zwei Männer betreten am Nachmittag als Besucher das Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) und entwenden nach dem Einschlagen einer Glasvitrine ein Collier, das in der aktuellen Ausstellung „Glanzstücke“ teils mit Preziosen von Van Cleef & Arpels gezeigt wird.

Wie aus einem veröffentlichten Polizeifoto hervorgeht, handelt es sich dabei um ein Schmuckstück, das im Auftrag der ägyptischen Königsfamilie entworfen wurde und aus Platin und 673 Diamanten mit einem Gesamtgewicht von 200 Karat besteht. Eine Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern und ihrer Beute bleibt zunächst erfolglos.