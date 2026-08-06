Fraport profitiert von Auslandsflughäfen

"Während das Passagieraufkommen in Frankfurt streikbedingt und aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation im Nahen Osten stagniert, wächst der Verkehr an den meisten internationalen Standorten im Fraport-Konzern", sagte Konzernchef Stefan Schulte.

Er bestätigte die Finanzziele sowie die bereits Mitte Juli gesenkte Passagierprognose für Frankfurt. Mittlerweile geht Fraport nur noch von einem Abschneiden auf dem Vorjahresniveau von 63,2 Millionen Passagieren aus. Vor allem der Iran-Krieg belastet den Flugverkehr.