Schweizer Hotels auch im Juni mit weniger Übernachtungen

Ausschlaggebend dafür war die schwächere Nachfrage aus dem Ausland: Die Zahl der Logiernächte ausländischer Gäste sank um 4,4 Prozent auf 2,2 Mio. Demgegenüber legten die Übernachtungen inländischer Gäste leicht um 0,4 Prozent auf 1,9 Mio. zu.

Auch im ersten Halbjahr 2026 lagen die Übernachtungszahlen unter dem Vorjahresniveau. Die Schweizer Hotellerie verzeichnete von Jänner bis Juni insgesamt 20,3 Millionen Logiernächte und damit 0,7 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Der Rückgang ist auch hier auf die ausländischen Gäste zurückzuführen: Deren Logiernächte sanken um 2,0 Prozent auf 10,2 Millionen, während die Übernachtungen der inländischen Gäste um 0,7 Prozent auf 10,1 Millionen zunahmen.

Nachdem die Branche in den ersten beiden Monaten des Jahres noch an den Rekordkurs von 2025 angeknüpft hatte, gingen die Logiernächte ab März bzw. seit dem Beginn des Iran-Krieges in jedem Monat zurück. Um den Höchststand des Vorjahres von 42,8 Millionen Übernachtungen noch zu übertreffen, wäre nun eine deutlich stärkere zweite Jahreshälfte erforderlich.