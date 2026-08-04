ABO

Schweizer Hotels auch im Juni mit weniger Übernachtungen

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Schwächere Nachfrage aus dem Ausland
©APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die Schweizer Hotellerie hat im Juni 2026 erneut weniger Gäste beherbergt. Verantwortlich dafür war einmal mehr die rückläufige Nachfrage aus dem Ausland. Soll der Rekordwert des Vorjahres noch erreicht werden, braucht es nun eine starke zweite Jahreshälfte. Mit 4,1 Millionen Übernachtungen wurden im Juni 2,2 Prozent beziehungsweise 93.000 weniger gezählt als im Vorjahresmonat, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte.

von

Ausschlaggebend dafür war die schwächere Nachfrage aus dem Ausland: Die Zahl der Logiernächte ausländischer Gäste sank um 4,4 Prozent auf 2,2 Mio. Demgegenüber legten die Übernachtungen inländischer Gäste leicht um 0,4 Prozent auf 1,9 Mio. zu.

Auch im ersten Halbjahr 2026 lagen die Übernachtungszahlen unter dem Vorjahresniveau. Die Schweizer Hotellerie verzeichnete von Jänner bis Juni insgesamt 20,3 Millionen Logiernächte und damit 0,7 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Der Rückgang ist auch hier auf die ausländischen Gäste zurückzuführen: Deren Logiernächte sanken um 2,0 Prozent auf 10,2 Millionen, während die Übernachtungen der inländischen Gäste um 0,7 Prozent auf 10,1 Millionen zunahmen.

Nachdem die Branche in den ersten beiden Monaten des Jahres noch an den Rekordkurs von 2025 angeknüpft hatte, gingen die Logiernächte ab März bzw. seit dem Beginn des Iran-Krieges in jedem Monat zurück. Um den Höchststand des Vorjahres von 42,8 Millionen Übernachtungen noch zu übertreffen, wäre nun eine deutlich stärkere zweite Jahreshälfte erforderlich.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Swiss spürt Folgen des Iran-Kriegs
Reisen & Freizeit
Swiss mit mehr Umsatz und weniger Gewinn im ersten Halbjahr
Neue US-Zölle sind seit 24. Juli in Kraft, auch für Waren aus der EU
Wirtschaft
Demokratische Bundesstaaten klagen gegen Trumps neue Zölle
Ausgetrocknete Sandbänke auch flussaufwärts in Österreich
Wirtschaft
Extrem niedriger Donaupegel setzt Serbiens Wirtschaft zu
USA und Japan stützten den Yen-Kurs
Wirtschaft
USA haben Yen durch Euro-Verkäufe gestützt
Der Ölpreis reagierte auf mögliches Friedensabkommen
Wirtschaft
Hoffnung auf Iran-Abkommen drückt Ölpreise deutlich
Die OPEC+-Staaten dürfen bis zu 188.000 Barrel täglich mehr Öl fördern
Wirtschaft
OPEC+ erhöht Obergrenze für Ölförderung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER