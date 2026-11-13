In 30 Wiener Einkaufsstraßen leuchtet es wieder, an drei Orten gibt es heuer Neues
Bürgermeister Michael Ludwig und die Wirtschaftskammer Wien haben die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Wo es heuer zum ersten Mal funkelt und welche Straßen in allen Bezirken dabei sind.
In Wien hat die Adventzeit in den Einkaufsstraßen begonnen. Am Donnerstagabend haben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, am Neuen Markt die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Insgesamt leuchten heuer 30 Einkaufsstraßen und Einkaufsgebiete.
Neues gibt es an drei Orten: Am Neuen Markt stehen erstmals floral gestaltete Rentiere, in der Hietzinger Altgasse sind 32 Bäume beleuchtet, und am Yppenplatz in Ottakring startet ein Lichterprojekt, das jedes Jahr in ein anderes Grätzl wandern soll.
Was am Neuen Markt, in Hietzing und am Yppenplatz neu ist
Am Neuen Markt ergänzen die Rentiere die Sisi-Sterne, die dort seit 2023 hängen. Laut Wirtschaftskammer Wien kommen damit rund 10.000 zusätzliche Lichtpunkte dazu. In der Hietzinger Altgasse, die seit März 2025 die erste Begegnungszone des Bezirks ist, tragen 32 Bäume batteriebetriebene LED-Lichterketten, initiiert von den Betrieben vor Ort.
Am Yppenplatz in Ottakring sind unter dem Titel „Lichterzauber im Grätzl“ zwölf Bäume mit Lichterketten geschmückt, von Mitte November bis Mitte Jänner. Bewährt sich das Projekt, zieht es im nächsten Jahr in ein anderes Grätzl weiter. Ludwig sieht in der Beleuchtung ein sichtbares Zeichen des Zusammenhalts „in herausfordernden Zeiten“.
Wo in Wien die Lichter brennen
In der Inneren Stadt sind 13 Straßen und Gebiete beleuchtet: Annagasse, Bauernmarkt, Dorotheergasse, Graben mit Trattnerhof, Herrengasse, Kärntner Straße, Kohlmarkt, Neuer Markt, das Palaisviertel rund um Bognergasse, Freyung und Tuchlauben, Rotenturmstraße, Spiegelgasse, Wallnerstraße und Wollzeile.
In den Bezirken leuchten laut Wirtschaftskammer die Landstraßer Hauptstraße, die Innere Mariahilfer Straße, die Neubaugasse, die Josefstädter Straße, das Servitenviertel und das Volksopernviertel, die Simmeringer Hauptstraße, die Meidlinger Hauptstraße, die Altgasse in Hietzing, die Hütteldorfer Straße und die Nisselgasse, der Yppenplatz, die Währinger Straße und die Kreuzgasse, die Obkirchergasse, die Seestadt Aspern sowie der Maurer Hauptplatz mit der Dr.-Barilitsgasse.
Wer die Weihnachtsbeleuchtung bezahlt
Die Beleuchtung finanzieren die Geschäftsleute mit. Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien übernehmen laut Wirtschaftskammer Wien 50 Prozent der Kosten für Montage, Demontage, Lagerung und Strom. In den Jahren 2024 und 2025 lag der Fördersatz über eine Sonderförderung vorübergehend bei 75 Prozent. Kriz-Zwittkovits dankte vor allem den kleinen Betrieben, die die Beleuchtung mitfinanzieren.
Was das für Besucherinnen und Besucher heißt
Wer die Lichter sehen will, kann ab sofort durch alle 30 Einkaufsstraßen bummeln, die Beleuchtung am Yppenplatz bleibt bis Mitte Jänner. Für Geschäftsleute gilt: Die gemeinsame Förderung von Stadt Wien und Wirtschaftskammer deckt heuer die Hälfte der Kosten, nicht mehr drei Viertel wie in den beiden Vorjahren.
Quellen
Wirtschaftskammer Wien (APA-OTS): Festlicher Lichterglanz zieht wieder in Wien ein (12.11.2026)
Stadt Wien, Rathauskorrespondenz: Termine am 12. November 2026 in der Rathauskorrespondenz (12.11.2026)