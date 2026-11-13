In 30 Wiener Einkaufsstraßen leuchtet es wieder, an drei Orten gibt es heuer Neues

In Wien hat die Adventzeit in den Einkaufsstraßen begonnen. Am Donnerstagabend haben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, am Neuen Markt die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Insgesamt leuchten heuer 30 Einkaufsstraßen und Einkaufsgebiete.

Neues gibt es an drei Orten: Am Neuen Markt stehen erstmals floral gestaltete Rentiere, in der Hietzinger Altgasse sind 32 Bäume beleuchtet, und am Yppenplatz in Ottakring startet ein Lichterprojekt, das jedes Jahr in ein anderes Grätzl wandern soll.