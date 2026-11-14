Beim verpassten Anschlussflug zählt für die Entschädigung nicht der erste Flug
Wer beim Umsteigen den Weiterflug verpasst, bekommt unter Umständen bis zu 600 Euro, selbst wenn der Zubringer nur wenig Verspätung hatte. Welche Bedingung erfüllt sein muss, wann Sie leer ausgehen und wie Sie zu Ihrem Geld kommen.
Wer wegen eines verspäteten Zubringers den Anschlussflug verpasst, hat unter Umständen Anspruch auf bis zu 600 Euro Entschädigung, auch wenn der erste Flug nur wenig Verspätung hatte. Maßgeblich ist laut Ihr Europa, dem Informationsportal der EU, mit welcher Verspätung Sie an Ihrem Zielort ankommen. Liegt sie bei mehr als drei Stunden, muss die Airline grundsätzlich zahlen.
Die wichtigste Voraussetzung: Beide Flüge müssen Teil einer einzigen Buchung sein. Wer sich die Verbindung aus zwei getrennt gekauften Tickets selbst zusammenstellt, steht beim verpassten Anschluss ohne diesen Schutz da. Außerdem darf die Verspätung nicht auf außergewöhnliche Umstände zurückgehen, etwa einen Schneesturm.
Ab welcher Verspätung zählt der verpasste Anschluss?
Wie das in der Praxis aussieht, schildert der ÖAMTC an einem Fall aus seiner Rechtsberatung. Eine Familie flog mit einer europäischen Airline von Wien über London nach New York. In Wien begann das Boarding 50 Minuten zu spät, an Bord kam noch eine halbe Stunde dazu. In London war das Gate für den Weiterflug bereits geschlossen, in New York landete die Familie sechs Stunden später als geplant.
Die Airline wollte nicht zahlen. Ihr Argument: Der erste Flug sei nur 90 Minuten verspätet gewesen, und die Familie sei nicht rechtzeitig zum Anschlussflug erschienen. Der Club sah das anders. „Entscheidend ist in diesem Fall die Ankunft am Endziel und nicht am Zwischenziel“, hält die ÖAMTC-Juristin Gabriele Pfeiffer fest. Die Airline musste zahlen.
So viel Geld steht Ihnen zu
Die Höhe richtet sich nach der Flugstrecke bis zum Endziel. Laut Ihr Europa gibt es 250 Euro für Strecken bis 1.500 Kilometer und 400 Euro für Flüge über 1.500 Kilometer innerhalb der EU sowie für andere Flüge zwischen 1.500 und 3.500 Kilometern.
Bei Fernreisen über 3.500 Kilometer, etwa von Wien nach New York oder Bangkok, sind 600 Euro fällig, wenn Sie vier Stunden oder mehr zu spät ankommen. Bei einer Verspätung zwischen drei und vier Stunden halbiert sich der Betrag auf 300 Euro. Bringt Sie die Airline auf einer Ersatzverbindung nur wenig später ans Ziel, darf sie die Entschädigung ebenfalls um die Hälfte kürzen.
Wer in der EU abfliegt, ist auch dann geschützt, wenn der Anschlussflug von einer Airline außerhalb der EU durchgeführt wird. Anders auf dem Rückweg: Starten Sie außerhalb der EU und steigen auf dem Weg nach Hause um, besteht der Anspruch bei großer Verspätung nur für Flüge von Airlines aus der EU.
Wann Sie leer ausgehen
Nicht jeder verpasste Anschluss bringt Geld. Laut Ihr Europa gibt es keine Entschädigung, wenn Sie den Weiterflug wegen langer Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle verpasst haben oder weil Sie am Umsteigeflughafen nicht rechtzeitig zum Einsteigen am Gate waren. Wer sich beim Umsteigen in Frankfurt, München oder Istanbul zu viel Zeit lässt, trägt das Risiko also selbst.
Unabhängig von der Entschädigung muss sich die Airline während der Wartezeit um Sie kümmern. Je nach Verspätung und Strecke stehen Ihnen Mahlzeiten und Erfrischungen zu, außerdem zwei kostenlose Telefonate oder E-Mails. Verschiebt sich der Weiterflug auf den nächsten Tag, übernimmt die Airline Hotel und Transfer. Bezahlen Sie selbst, weil nichts angeboten wird, heben Sie unbedingt die Belege auf.
So kommen Sie zu Ihrem Geld
Zuerst wenden Sie sich schriftlich an die Airline, die den verspäteten Flug durchgeführt hat. Lehnt sie ab oder reagiert sie sechs Wochen lang nicht, rät das Europäische Verbraucherzentrum Österreich zu außergerichtlicher Hilfe. Für Flüge mit Bezug zu Österreich ist die Schlichtungsstelle apf zuständig. Sie hilft laut eigenen Angaben kostenlos und ohne Provision, wenn Sie sich mit der Airline nicht einigen können.
Daran ändert auch die Reform der EU-Fluggastrechte vorerst nichts. Die neue Verordnung wurde am 2. Oktober 2026 im Amtsblatt veröffentlicht und gilt ab 23. Oktober 2027. Laut ÖAMTC bleibt es auch danach bei der Drei-Stunden-Grenze und bei den bisherigen Beträgen. Was sonst noch für Passagierinnen und Passagiere gilt, lesen Sie in unserem Ratgeber zu den Fluggastrechten. Weitere Beiträge finden Sie auf der Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Europäische Union, Ihr Europa: Fluggastrechte in der EU (2026)
apf Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte: Fluggastrechte (2026)
ÖAMTC: Flugverspätung mit Zwischenstopp
ÖAMTC: Neue EU-Fluggastrechte ab 23. Oktober 2027 (2026)
Europäisches Verbraucherzentrum Österreich: FAQ Flug (19.03.2024)