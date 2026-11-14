Beim verpassten Anschlussflug zählt für die Entschädigung nicht der erste Flug

Die Höhe richtet sich nach der Flugstrecke bis zum Endziel. Laut Ihr Europa gibt es 250 Euro für Strecken bis 1.500 Kilometer und 400 Euro für Flüge über 1.500 Kilometer innerhalb der EU sowie für andere Flüge zwischen 1.500 und 3.500 Kilometern.

Bei Fernreisen über 3.500 Kilometer, etwa von Wien nach New York oder Bangkok, sind 600 Euro fällig, wenn Sie vier Stunden oder mehr zu spät ankommen. Bei einer Verspätung zwischen drei und vier Stunden halbiert sich der Betrag auf 300 Euro. Bringt Sie die Airline auf einer Ersatzverbindung nur wenig später ans Ziel, darf sie die Entschädigung ebenfalls um die Hälfte kürzen.

Wer in der EU abfliegt, ist auch dann geschützt, wenn der Anschlussflug von einer Airline außerhalb der EU durchgeführt wird. Anders auf dem Rückweg: Starten Sie außerhalb der EU und steigen auf dem Weg nach Hause um, besteht der Anspruch bei großer Verspätung nur für Flüge von Airlines aus der EU.