Über 200 Jahre stand sie in Damüls, jetzt leuchtet die Fichte am Wiener Rathausplatz
Mit der Illuminierung des Christbaums hat der Wiener Christkindlmarkt eröffnet. Woher der Baum genau kommt, wie groß und schwer er ist und womit er geschmückt wurde.
Am Wiener Rathausplatz leuchtet seit Freitagabend der Christbaum. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) haben die Fichte gemeinsam illuminiert und damit den Wiener Christkindlmarkt eröffnet, teilt das Land Vorarlberg mit.
Der Baum ist 31 Meter hoch und stammt aus Damüls im Bregenzerwald. Mehr als 200 Jahre lang stand die Fichte dort auf einer ehemaligen Alpweide auf 1.350 Metern Seehöhe. Sie wiegt rund neun Tonnen, der Stamm hat einen Durchmesser von mehr als 90 Zentimetern.
Wie der Baum aus Damüls geschmückt ist
Nach Wien gebracht wurde die Fichte Ende Oktober. Am Rathausplatz tragen ihre Äste nun rund 1.000 rote und goldene Kugeln und 2.000 Lichter. Bei der Feier war eine Delegation aus Damüls mit Bürgermeister Stefan Bischof dabei, musikalisch begleitet von der Musikkapelle Damüls und der Gardemusik Wien.
Bis Weihnachten steht der Baum aus dem Bregenzerwald nun mitten im Christkindlmarkt vor dem Wiener Rathaus. Für Vorarlberg ist es der erste Baum am Rathausplatz seit 2017.
Seit wann die Bundesländer den Baum schenken
Der Christbaum vor dem Rathaus hat eine lange Tradition. Seit 1959 steht dort jedes Jahr eine Fichte, die abwechselnd eines der Bundesländer oder Südtirol spendet, so das Wien Geschichte Wiki der Stadt Wien. Ab 1975 wurde der Baum zum Mittelpunkt des größten Wiener Christkindlmarkts. Unterbrochen wurde die Tradition 1986, damals wegen des Waldsterbens.
Den Rekord hält ein Baum aus der Steiermark: Die Fichte von 1971 war 39,4 Meter hoch. Nach der Adventzeit wird der Baum laut Stadt nicht einfach entsorgt, das Holz wird zur Gewinnung von Strom und Fernwärme genutzt.
Quellen
Land Vorarlberg: Feierliche Weihnachtsbaumilluminierung am Wiener Rathausplatz (13.11.2026)
Stadt Wien: Christbaum (Wien Geschichte Wiki) (abgerufen am 14.11.2026)