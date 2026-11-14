Über 200 Jahre stand sie in Damüls, jetzt leuchtet die Fichte am Wiener Rathausplatz

Am Wiener Rathausplatz leuchtet seit Freitagabend der Christbaum. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) haben die Fichte gemeinsam illuminiert und damit den Wiener Christkindlmarkt eröffnet, teilt das Land Vorarlberg mit.

Der Baum ist 31 Meter hoch und stammt aus Damüls im Bregenzerwald. Mehr als 200 Jahre lang stand die Fichte dort auf einer ehemaligen Alpweide auf 1.350 Metern Seehöhe. Sie wiegt rund neun Tonnen, der Stamm hat einen Durchmesser von mehr als 90 Zentimetern.