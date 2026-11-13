Städtereisende zahlen in Amsterdam ab 2027 deutlich mehr Steuer pro Nacht
Der Gemeinderat von Amsterdam hat die nächste Erhöhung der Touristensteuer beschlossen, weitere Schritte sind geplant. Wie viel Übernachtungsgäste künftig zahlen und warum die Hotellerie dagegen kämpft.
Wer in Amsterdam übernachtet, zahlt ab 2027 eine Touristensteuer von 16 Prozent des Übernachtungspreises statt bisher 12,5 Prozent. Der Gemeinderat hat die Erhöhung am 11. und 12. November gemeinsam mit dem Budget für 2027 beschlossen, wie der niederländische Gastgewerbeverband KHN berichtet. Die Steuer gilt laut geltender Verordnung der Stadt für Hotels, Campingplätze, Ferienwohnungen und vermietete Zimmer, auch wenn sie über Plattformen gebucht werden.
Dabei soll es nicht bleiben. Die Stadtregierung hat in ihrem Koalitionsabkommen für 2026 bis 2030 festgehalten, die Steuer nach 2027 jedes Jahr um einen Prozentpunkt anzuheben, bis 20 Prozent erreicht sind, wie ein vom KHN veröffentlichter Auszug zeigt. Nach diesem Plan wäre das 2031 der Fall. Beschlossen ist bisher nur der Schritt für 2027.
Warum Amsterdam die Steuer erhöht
Das Geld soll laut Koalitionsabkommen in eine saubere, sichere und lebenswerte Stadt fließen, Gäste sollen mehr zu den Einrichtungen beitragen, die sie nutzen. Dahinter steht auch der Kampf gegen den Massentourismus. Eine eigene Verordnung legt fest, dass Amsterdam zwischen 10 und 20 Millionen touristische Übernachtungen pro Jahr haben soll, erklärt der KHN. Droht die Grenze überschritten zu werden, muss die Stadtregierung Maßnahmen vorschlagen, etwa bei Ferienwohnungen oder bei der Touristensteuer.
Für 2026 hatte die Stadt laut KHN Einnahmen von 275,5 Millionen Euro aus der Touristensteuer eingeplant. Tagesgäste zahlen keine Touristensteuer. Für Passagiere von Kreuzfahrt- und Flusskreuzfahrtschiffen, die in Amsterdam nur Station machen, gilt aber eine eigene Tagesabgabe von 15 Euro pro Person. Wer die Kreuzfahrt in Amsterdam beginnt oder beendet, ist davon befreit.
Warum die Hotellerie dagegen kämpft
Der KHN wehrt sich seit Monaten gegen die Pläne. „Trotz unseres Einsatzes war die angekündigte Erhöhung nicht mehr zu verhindern“, schreibt der Verband, sein Einsatz sei damit aber nicht vorbei. Er führt bereits ein Verfahren gegen die vorige Erhöhung und hat sich den Verfahren gegen die Verordnung zur Obergrenze bei Übernachtungen angeschlossen.
Mit dem geplanten Satz von 20 Prozent und der Mehrwertsteuer auf Übernachtungen von 21 Prozent gingen nach Berechnung des KHN mehr als 40 Prozent einer Hotelrechnung in Amsterdam an Steuern.
Was das für Reisende heißt
Wer 2027 eine Städtereise nach Amsterdam plant, sollte die höhere Steuer einrechnen, sie kommt zum Übernachtungspreis dazu. Pro 100 Euro Übernachtungspreis steigt die Abgabe von 12,50 auf 16 Euro. Zum Vergleich: In Wien beträgt die Ortstaxe laut Stadt Wien seit 1. Juli 2026 fünf Prozent, ab 1. Juli 2027 sind acht Prozent vorgesehen.
Quellen
KHN: KHN blijft strijden tegen verhoging toeristenbelasting Amsterdam: lobby en juridische procedures gaan door (10. November 2026)
KHN: Aankondiging verhoging toeristenbelasting Amsterdam in het coalitieakkoord 2026 (2026)
Gemeente Amsterdam: Verordening Toeristenbelasting 2024 (Gemeenteblad 2023, 494741) (20. November 2023)
Gemeente Amsterdam: Verordening Dagtoeristenbelasting 2019 (2025)
Stadt Wien: Ortstaxe FAQ (2026)