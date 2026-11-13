Städtereisende zahlen in Amsterdam ab 2027 deutlich mehr Steuer pro Nacht

Wer in Amsterdam übernachtet, zahlt ab 2027 eine Touristensteuer von 16 Prozent des Übernachtungspreises statt bisher 12,5 Prozent. Der Gemeinderat hat die Erhöhung am 11. und 12. November gemeinsam mit dem Budget für 2027 beschlossen, wie der niederländische Gastgewerbeverband KHN berichtet. Die Steuer gilt laut geltender Verordnung der Stadt für Hotels, Campingplätze, Ferienwohnungen und vermietete Zimmer, auch wenn sie über Plattformen gebucht werden.

Dabei soll es nicht bleiben. Die Stadtregierung hat in ihrem Koalitionsabkommen für 2026 bis 2030 festgehalten, die Steuer nach 2027 jedes Jahr um einen Prozentpunkt anzuheben, bis 20 Prozent erreicht sind, wie ein vom KHN veröffentlichter Auszug zeigt. Nach diesem Plan wäre das 2031 der Fall. Beschlossen ist bisher nur der Schritt für 2027.