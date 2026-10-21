Flughafen Wien: Mehr Platz. Mehr Luxus. Mehr Passagiere?

Das im Februar 2024 gestartete Projekt Süderweiterung dockt an das Terminal 3, ehemals Skylink, an und ist mit 420 Millionen Euro veranschlagt. Es wird wie vorgesehen zur Gänze aus dem Cash­flow, also ohne Kredite, finanziert, unterstreicht Co-Vorstand Günther Ofner ein halbes Jahr vor der Inbetriebnahme im Gespräch mit News.

Der Rückblick zeigt, warum beim neuen Großprojekt die Kosten besonders im Fokus stehen: Der später umbenannte Skylink wurde erst am 5. Juni 2012 eröffnet – vier Jahre später als geplant. Die Baukosten stiegen von zunächst rund 400 Millionen Euro auf etwa 770 Millionen Euro. Der Rechnungshof bezifferte die prognostizierten Gesamtkosten später sogar auf knapp 850 Millionen Euro.

Massive Planungsfehler, schlechte Koordination und mangelhafte Kostenkontrolle führten zu Verzögerungen und teuren Umbauten. 2009 kam es zu einem Baustopp. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden 2016 ohne Anklage eingestellt. Aus den Turbulenzen und Mängeln beim Bau des Skylink hat man gelernt und setzt beim Neubau auf Technologie. Das Objekt ist entsprechend der Baupläne vollständig digital erfasst und virtuell abgebildet. Via Mausklick kann man alle Räume, Ebenen und Flächen des künftigen Terminalgebäudes durchwandern. Dargestellt sind auch sämtliche Leitungen und Anschlüsse, die für Energieversorgung, Haustechnik sowie IT nötig sind.