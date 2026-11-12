ABO
Verschneiter Berg bei Salzburg unter blauem Himmel
Foto:©Unsplash, Chris Linnett

Ab Salzburg geht es im Winter direkt in die Sonne, nur nicht nach Wien

Hurghada, Marrakesch, Kanaren: Der Salzburger Flughafen fliegt im Winter mehrere Sonnenziele direkt an. Wann Mallorca dazukommt, wo Sie umsteigen und welche Regel an der Kontrolle weiter gilt.

von

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
5 min
News auf Google bevorzugen

Wer aus Salzburg dem Winter entkommen will, findet im aktuellen Winterflugplan des Salzburger Flughafens eine Reihe von Direktflügen in den Süden. Eurowings fliegt ganzjährig nach Hurghada, im Winter zusätzlich nach Marsa Alam, Marrakesch, Gran Canaria und Teneriffa. Ryanair verbindet Salzburg mittwochs und sonntags mit Alicante, im Jänner pausiert die Strecke drei Wochen lang.

Eine Verbindung fehlt allerdings: Einen Flug von Salzburg nach Wien enthält der Plan nicht. Wer in die Bundeshauptstadt will, nimmt den Zug. Wer weiter weg will, steigt laut Flughafen Salzburg in Frankfurt, Istanbul oder Dubai um, etwa für Reisen nach Thailand, auf die Malediven oder nach Mexiko-Stadt.

Wann geht es nach Mallorca und auf die Kanaren?

Mallorca und Barcelona sind nur zu bestimmten Zeiten im Programm. Nach Palma geht es laut Flughafen über Weihnachten täglich, danach erst wieder ab Mitte Februar. Barcelona fliegt Eurowings laut Flugplan von 18. Dezember bis 4. Jänner und dann wieder ab 12. Februar, jeweils montags und freitags. Wer schon Anfang Februar in die Sonne will, muss bei diesen beiden Zielen auf andere Termine ausweichen.

Gran Canaria steht sonntags im Plan, Teneriffa freitags. Hurghada ist bis zu dreimal pro Woche angesetzt, nicht jede Woche an allen Tagen. Die genauen Flugtage sollten Reisende deshalb vor der Buchung im aktuellen Flugplan prüfen.

Welche Umsteigeflughäfen gibt es ab Salzburg?

Für Umsteigeverbindungen bleiben drei Drehkreuze. Lufthansa fliegt bis zu viermal täglich nach Frankfurt, Turkish Airlines täglich nach Istanbul. Die Flüge von flydubai nach Dubai sind laut Flugplan bis 10. Dezember pausiert und danach bis zu dreimal pro Woche geplant.

Für einen Städtetrip nach Italien bleibt Rom erhalten. SkyAlps fliegt montags und freitags bis Anfang Jänner und nimmt die Strecke laut Flughafen Salzburg Anfang März wieder auf. Dazu kommen unter anderem Amsterdam mit Transavia, Belgrad mit Air Serbia, Pristina und Tel Aviv sowie Berlin, Düsseldorf und Hamburg mit Eurowings.

Skigäste aus Großbritannien und Skandinavien

Im Dezember beginnt die Hauptsaison für den Wintertourismus. easyJet und British Airways starten laut Flugplan am 4. Dezember nach London Gatwick, Ryanair ab 5. Dezember nach Manchester, Birmingham und Dublin. Ab Mitte Dezember folgen Jet2 von sieben Flughäfen im Vereinigten Königreich, SAS und Norwegian aus Kopenhagen sowie Verbindungen nach Stockholm, Oslo, Helsinki, Tallinn und Reykjavík.

Viele dieser Flüge sind samstags angesetzt, dem klassischen Wechseltag in den Skigebieten. Wer selbst an einem Samstag ab Salzburg in den Urlaub fliegt, teilt sich das Terminal mit den ankommenden und abreisenden Skigästen und sollte entsprechend früher zum Flughafen kommen.

Der Flughafen Salzburg verweist dazu auf eine Auswertung von AirAdvisor. Danach war Salzburg in der vergangenen Saison mit 9,25 Punkten der zuverlässigste Skiflughafen Europas, vor Bratislava, München und Turin.

Was gilt an der Sicherheitskontrolle?

An der Sicherheitskontrolle gelten in Salzburg weiter die bekannten Regeln. Der Flughafen verfügt laut eigener Information zur Sicherheitskontrolle noch nicht über moderne CT-Scanner. Flüssigkeiten dürfen deshalb nur in Behältern bis 100 Milliliter mit, alle zusammen in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Ein-Liter-Beutel pro Person. Laptops und Kameras sind getrennt vorzuweisen.

Das ist vor allem beim Umsteigen wichtig. In Frankfurt etwa dürfen an den meisten Kontrollen bis zu zwei Liter Flüssigkeit ins Handgepäck. Wer ab Salzburg startet, packt trotzdem nach der 100-Milliliter-Regel. Welche Maße und Gewichte die Airlines beim Handgepäck erlauben, lesen Sie in unserem Ratgeber Handgepäck: Die Regeln der Airlines ab Österreich. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.

Quellen

Salzburg Airport: Flugplan Winter 2026/27 (2026)

Salzburg Airport: Vom Christkindlmarkt zum Sandstrand (21.09.2026)

Salzburg Airport: Salzburg und Rom bleiben auch im Winter verbunden (03.09.2026)

Salzburg Airport: Sicherheitskontrolle (2026)

Flughafen Frankfurt: Sicherheitskontrolle (2026)

Luftfahrt & FlugreisenReiselust & Lebensart
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Marktplatz mit Geschäften und Gastronomie im Terminal 1 des Flughafens Frankfurt
Flughafen-Porträt
Flughafen Frankfurt im Porträt: Ein neues Terminal, aber bei Skytrax geht es bergab
Große Anzeigetafel mit Fluginformationen in einem Flughafenterminal
Luftfahrt
Wenn eine Airline pleitegeht, entscheidet die Art der Buchung über Ihr Geld
Luftaufnahme von Tokio mit dem Berg Fuji im Hintergrund
Luftfahrt
Lufthansa-Flaggschiff mit drei First-Suiten fliegt ab Dezember nach Tokio
Person hält einen Reisepass in der Hand
Luftfahrt
Ein abgelaufener Reisepass muss den Winterurlaub nicht platzen lassen
Privatjet auf dem Vorfeld eines Flughafens in den Alpen
Luftfahrt
SPÖ will Flugabgabe nach Reiseklasse staffeln, Flughafen Wien warnt vor den Folgen
So ist Venedig wirklich
Reisen & Freizeit
So ist Venedig wirklich
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER