Ab Salzburg geht es im Winter direkt in die Sonne, nur nicht nach Wien

Wer aus Salzburg dem Winter entkommen will, findet im aktuellen Winterflugplan des Salzburger Flughafens eine Reihe von Direktflügen in den Süden. Eurowings fliegt ganzjährig nach Hurghada, im Winter zusätzlich nach Marsa Alam, Marrakesch, Gran Canaria und Teneriffa. Ryanair verbindet Salzburg mittwochs und sonntags mit Alicante, im Jänner pausiert die Strecke drei Wochen lang.

Eine Verbindung fehlt allerdings: Einen Flug von Salzburg nach Wien enthält der Plan nicht. Wer in die Bundeshauptstadt will, nimmt den Zug. Wer weiter weg will, steigt laut Flughafen Salzburg in Frankfurt, Istanbul oder Dubai um, etwa für Reisen nach Thailand, auf die Malediven oder nach Mexiko-Stadt.