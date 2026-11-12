Ab Salzburg geht es im Winter direkt in die Sonne, nur nicht nach Wien
Hurghada, Marrakesch, Kanaren: Der Salzburger Flughafen fliegt im Winter mehrere Sonnenziele direkt an. Wann Mallorca dazukommt, wo Sie umsteigen und welche Regel an der Kontrolle weiter gilt.
Wer aus Salzburg dem Winter entkommen will, findet im aktuellen Winterflugplan des Salzburger Flughafens eine Reihe von Direktflügen in den Süden. Eurowings fliegt ganzjährig nach Hurghada, im Winter zusätzlich nach Marsa Alam, Marrakesch, Gran Canaria und Teneriffa. Ryanair verbindet Salzburg mittwochs und sonntags mit Alicante, im Jänner pausiert die Strecke drei Wochen lang.
Eine Verbindung fehlt allerdings: Einen Flug von Salzburg nach Wien enthält der Plan nicht. Wer in die Bundeshauptstadt will, nimmt den Zug. Wer weiter weg will, steigt laut Flughafen Salzburg in Frankfurt, Istanbul oder Dubai um, etwa für Reisen nach Thailand, auf die Malediven oder nach Mexiko-Stadt.
Wann geht es nach Mallorca und auf die Kanaren?
Mallorca und Barcelona sind nur zu bestimmten Zeiten im Programm. Nach Palma geht es laut Flughafen über Weihnachten täglich, danach erst wieder ab Mitte Februar. Barcelona fliegt Eurowings laut Flugplan von 18. Dezember bis 4. Jänner und dann wieder ab 12. Februar, jeweils montags und freitags. Wer schon Anfang Februar in die Sonne will, muss bei diesen beiden Zielen auf andere Termine ausweichen.
Gran Canaria steht sonntags im Plan, Teneriffa freitags. Hurghada ist bis zu dreimal pro Woche angesetzt, nicht jede Woche an allen Tagen. Die genauen Flugtage sollten Reisende deshalb vor der Buchung im aktuellen Flugplan prüfen.
Welche Umsteigeflughäfen gibt es ab Salzburg?
Für Umsteigeverbindungen bleiben drei Drehkreuze. Lufthansa fliegt bis zu viermal täglich nach Frankfurt, Turkish Airlines täglich nach Istanbul. Die Flüge von flydubai nach Dubai sind laut Flugplan bis 10. Dezember pausiert und danach bis zu dreimal pro Woche geplant.
Für einen Städtetrip nach Italien bleibt Rom erhalten. SkyAlps fliegt montags und freitags bis Anfang Jänner und nimmt die Strecke laut Flughafen Salzburg Anfang März wieder auf. Dazu kommen unter anderem Amsterdam mit Transavia, Belgrad mit Air Serbia, Pristina und Tel Aviv sowie Berlin, Düsseldorf und Hamburg mit Eurowings.
Was gilt an der Sicherheitskontrolle?
An der Sicherheitskontrolle gelten in Salzburg weiter die bekannten Regeln. Der Flughafen verfügt laut eigener Information zur Sicherheitskontrolle noch nicht über moderne CT-Scanner. Flüssigkeiten dürfen deshalb nur in Behältern bis 100 Milliliter mit, alle zusammen in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Ein-Liter-Beutel pro Person. Laptops und Kameras sind getrennt vorzuweisen.
Das ist vor allem beim Umsteigen wichtig. In Frankfurt etwa dürfen an den meisten Kontrollen bis zu zwei Liter Flüssigkeit ins Handgepäck. Wer ab Salzburg startet, packt trotzdem nach der 100-Milliliter-Regel. Welche Maße und Gewichte die Airlines beim Handgepäck erlauben, lesen Sie in unserem Ratgeber Handgepäck: Die Regeln der Airlines ab Österreich. Mehr zu Airlines, Flughäfen und Ihren Rechten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Salzburg Airport: Flugplan Winter 2026/27 (2026)
Salzburg Airport: Vom Christkindlmarkt zum Sandstrand (21.09.2026)
Salzburg Airport: Salzburg und Rom bleiben auch im Winter verbunden (03.09.2026)
Salzburg Airport: Sicherheitskontrolle (2026)
Flughafen Frankfurt: Sicherheitskontrolle (2026)