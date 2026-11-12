Flughafen Frankfurt im Porträt: Ein neues Terminal, aber bei Skytrax geht es bergab

Wer mit dem Zug anreist, ist schnell im Terminal. Vom Fernbahnhof, an dem IC und ICE halten, erreichen Sie Terminal 1 laut Flughafen Frankfurt in etwa fünf Minuten zu Fuß. Im Untergeschoß von Terminal 1 liegt der Regionalbahnhof mit den S-Bahn-Linien S8 und S9 sowie mehreren Regionalzügen. Wer Bahn und Flug kombiniert, bucht bei Lufthansa das Angebot Lufthansa Express Rail.

Zwischen den Terminals pendelt die kostenlose SkyLine-Bahn. Sie fährt laut Flughafen Frankfurt zwischen 4 und 23 Uhr etwa alle zwei bis drei Minuten. Für die Strecke von Terminal 1 zum neuen Terminal 3 rechnet Fraport mit bis zu acht Minuten Fahrzeit, vom Fernbahnhof aus sollten Sie zehn bis 15 Minuten einplanen.

Beim Umsteigen weist der Flughafen darauf hin, dass Passagiere unter Umständen erneut durch eine Sicherheitskontrolle müssen. Für knappe Anschlüsse gibt es an den meisten Grenz- und Sicherheitskontrollen in Terminal 1 eigene Short Transfer Lanes, wie es auf der Seite zum Umsteigen heißt. Eine Mindestumsteigezeit nennt der Flughafen dort nicht, sie hängt von Airline und Verbindung ab.