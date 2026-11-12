Flughafen Frankfurt im Porträt: Ein neues Terminal, aber bei Skytrax geht es bergab
Neues Terminal 3, zwei Liter Flüssigkeit und ein Gratis-Zeitfenster für die Kontrolle: Was Umsteiger aus Österreich in Frankfurt erwartet und wo der Flughafen im Skytrax-Ranking 2026 gelandet ist.
Seit April hat der Flughafen Frankfurt ein neues Terminal, bei der Bewertung durch Passagierinnen und Passagiere hat er trotzdem verloren. In den Skytrax World Airport Awards 2026 fällt Frankfurt im weltweiten Ranking auf Platz 51 zurück, ein Jahr zuvor lag der Flughafen noch auf Rang 37. Unter den Flughäfen Mitteleuropas reicht es laut Skytrax für Platz 5, Wien kommt in dieser Wertung auf Platz 2.
Für Reisende aus Österreich bleibt Frankfurt trotzdem einer der wichtigsten Umsteigeflughäfen. Im laufenden Winterflugplan verbinden laut Betreiber Fraport 80 Airlines den Flughafen mit 231 Zielen in 92 Ländern. Was Sie beim Umsteigen, an der Kontrolle und in den Lounges erwartet, lesen Sie hier.
Auf einen Blick
Passagiere
Rund 63,2 Millionen im Jahr 2025 laut Fraport, von Jänner bis September 2026 rund 47,5 Millionen (Fraport)
Terminals
Terminal 1 mit den Bereichen A, B, C und Z; Terminal 3 mit den Flugsteigen G, H und J seit 23. April 2026; Terminal 2 ist seit 9. Juni 2026 außer Betrieb
Airlines und Ziele
80 Airlines, 231 Ziele in 92 Ländern, rund 3.400 Abflüge pro Woche im Winterflugplan 2026/27
Direkt ab Österreich
Linz mit DAT bis zu dreimal täglich (Linz Airport), Salzburg mit Lufthansa bis zu viermal täglich (Salzburg Airport)
Anreise und Umsteigen
Wer mit dem Zug anreist, ist schnell im Terminal. Vom Fernbahnhof, an dem IC und ICE halten, erreichen Sie Terminal 1 laut Flughafen Frankfurt in etwa fünf Minuten zu Fuß. Im Untergeschoß von Terminal 1 liegt der Regionalbahnhof mit den S-Bahn-Linien S8 und S9 sowie mehreren Regionalzügen. Wer Bahn und Flug kombiniert, bucht bei Lufthansa das Angebot Lufthansa Express Rail.
Zwischen den Terminals pendelt die kostenlose SkyLine-Bahn. Sie fährt laut Flughafen Frankfurt zwischen 4 und 23 Uhr etwa alle zwei bis drei Minuten. Für die Strecke von Terminal 1 zum neuen Terminal 3 rechnet Fraport mit bis zu acht Minuten Fahrzeit, vom Fernbahnhof aus sollten Sie zehn bis 15 Minuten einplanen.
Beim Umsteigen weist der Flughafen darauf hin, dass Passagiere unter Umständen erneut durch eine Sicherheitskontrolle müssen. Für knappe Anschlüsse gibt es an den meisten Grenz- und Sicherheitskontrollen in Terminal 1 eigene Short Transfer Lanes, wie es auf der Seite zum Umsteigen heißt. Eine Mindestumsteigezeit nennt der Flughafen dort nicht, sie hängt von Airline und Verbindung ab.
Sicherheitskontrolle: Wo zwei Liter erlaubt sind
An der Kontrolle hat Frankfurt einen Vorteil gegenüber vielen österreichischen Flughäfen. An den meisten Kontrollstellen in Terminal 1 und an allen in Terminal 3 arbeiten CT-Scanner. Deshalb dürfen Sie laut Flughafen Frankfurt bis zu zwei Liter Flüssigkeit im Handgepäck mitnehmen, Laptops und Tablets können im Gepäck bleiben.
Es gibt aber Ausnahmen. An den Gates C1, C2, C4 und C6, an einzelnen Sonderkontrollen in Terminal 1 und an den Transferkontrollen gilt weiter die alte Regel mit Behältern von höchstens 100 Millilitern. Wer in Frankfurt nur umsteigt, packt also besser nach der strengeren Regel.
Lange Schlangen lassen sich mit dem kostenlosen Dienst FRA SmartWay umgehen. Damit buchen Sie ab 72 Stunden vor dem Abflug ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle. Das Angebot gibt es in Terminal 1 in den Bereichen A und B sowie an der zentralen Kontrolle in Terminal 3.
Lounges, Essen und Shopping
Mit Terminal 3 hat Fraport laut eigener Angabe rund vier Milliarden Euro investiert. Dorthin sind die 57 Airlines umgezogen, die bisher Terminal 2 genutzt haben. In der ersten Ausbaustufe ist es für bis zu 19 Millionen Passagiere im Jahr ausgelegt. Auf 12.000 Quadratmetern gibt es laut Fraport 64 Geschäfte und Restaurants. Terminal 2 ist laut Fraport seit Juni geschlossen und soll erst Mitte der 2030er-Jahre wieder öffnen.
Lufthansa betreibt ihre Lounges in Terminal 1, in den Bereichen A, B, C und Z, Zutritt nur mit Berechtigung laut Flughafen-Website. Ohne Statuskarte oder Business-Ticket gibt es die LuxxLounge in Terminal 1 zwischen den Abflughallen B und C. Sie steht allen Passagierinnen und Passagieren offen und kostet 39 Euro für drei Stunden oder 90 Euro für den ganzen Tag. In Terminal 3 bietet die Priority Lounge im Bereich J auf Ebene 5 Platz für Gäste von Partner-Airlines wie British Airways, Qatar Airways und Cathay Pacific.
Auszeichnungen und Pünktlichkeit
Der Abstieg im Skytrax-Ranking ist deutlich: von Platz 37 auf Platz 51 in einem Jahr. In die Top 10 Europas schafft es Frankfurt 2026 nicht. Das Sterne-Siegel von Skytrax weist den Flughafen mit vier Sternen aus, die Bewertung stammt allerdings aus dem Jahr 2020.
Auch bei den Preisen des Flughafenverbands ACI Europe 2026 ging Frankfurt leer aus, in der Kategorie über 40 Millionen Passagiere gewann Rom-Fiumicino. In den Pünktlichkeitslisten des Datenanbieters Cirium für 2025 taucht Frankfurt unter den zehn pünktlichsten Flughäfen nicht auf.
Tipps für Reisende aus Österreich
Von Linz fliegt die dänische Airline DAT laut Linz Airport bis zu dreimal täglich nach Frankfurt, insgesamt 17 Mal pro Woche mit einer ATR 72. Ab Salzburg bietet Lufthansa laut Winterflugplan bis zu vier Flüge pro Tag an. Im Flugplan des Flughafens Innsbruck steht für den Winter keine Verbindung nach Frankfurt, auch Klagenfurt listet keine. Reisende von dort steigen in Wien oder München um.
Seit dem Umzug der früheren Terminal-2-Airlines verteilt sich der Betrieb auf Terminal 1 und Terminal 3. Prüfen Sie deshalb vor der Reise, in welchem Terminal Sie ankommen und wo der Weiterflug startet, und rechnen Sie die Fahrt mit der SkyLine ein.
Bei Flüssigkeiten entscheidet der Abflughafen. Auf dem Hinweg packen Sie nach den Regeln in Österreich, in Salzburg etwa gilt weiter die 100-Milliliter-Grenze. Auf dem Rückweg ab Frankfurt sind an den meisten Kontrollen zwei Liter erlaubt, an den Transferkontrollen aber nicht.
Fazit
Frankfurt ist für Reisende aus Österreich vor allem ein Umsteigeflughafen mit großem Streckennetz. Das neue Terminal 3, die Zwei-Liter-Regel an den meisten Kontrollen und das kostenlose Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle erleichtern die Reise. Bei der Bewertung durch Reisende liegt der Flughafen aber deutlich hinter Wien und München. Mehr über Airlines, Flughäfen und Ihre Rechte lesen Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen
Fraport: Fraport-Verkehrszahlen 2025 (16.01.2026)
Fraport: Verkehrszahlen im September 2026 (13.10.2026)
Fraport: Terminal 3 mit großem Festakt eröffnet (22.04.2026)
Fraport: Winterflugplan 2026/2027: 231 Ziele ab Frankfurt (20.10.2026)
Flughafen Frankfurt: Sicherheitskontrolle (2026)
Skytrax: World's Top 100 Airports 2026 (2026)
Skytrax: Best Airports 2026 by Global Region (2026)
Linz Airport: Linz Frankfurt (2026)