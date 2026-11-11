Flughafen Linz 2025 wieder mit Verlust

Der oberösterreichische Landesrechnungshof, der 2025 in seiner Initiativprüfung die Fortführung des Flughafens Linz als "große Herausforderung" mit Blick auf die Finanzen bezeichnet hat, erkannte zuletzt erste Schritte zur strategisch notwendigen Neuausrichtung. Nachdem die Stadt Linz ihren Hälfteanteil an das Land Oberösterreich übertragen hat, strebt dieses - als künftige 100-Prozent-Eigentümerin - eine Teilprivatisierung an. Zudem hat der Airport seit Oktober mit Jörg Ebbighausen einen neuen Geschäftsführer.

Am Mittwoch wurde ein weiterer Schritt zur Entpolitisierung des Aufsichtsrats bekannt: Nachdem die designierte Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher, die am Donnerstag angelobt wird, dem Aufsichtsrat - anders als ihr Vorgänger Markus Achleitner (beide ÖVP) - nicht angehören wird, kündigte auch der freiheitliche Verkehrslandesrat Günther Steinkellner an, sich aus dem Kontrollgremium zurückziehen zu wollen.

Der Aufsichtsrat solle verkleinert und gestrafft werden, hieß es in einer Aussendung. "Mit künftig nur noch einem Eigentümer braucht es eine schlankere Struktur und klare Verantwortlichkeiten. Mit meinem angekündigten Rückzug möchte ich einen Beitrag zu dieser Neuordnung leisten", so Steinkellner.