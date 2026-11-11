Strabag plant in der Seestadt ein 48-Megawatt-Rechenzentrum, Wien stellt Bedingungen

Das Rechenzentrum ist modular aufgebaut und soll schrittweise wachsen, je nach tatsächlichem Bedarf. „Durch den modularen Aufbau können wir das Projekt an die Anforderungen des künftigen Betreibers anpassen“, sagt Erwin Größ, Geschäftsführer von Strabag Real Estate Österreich. Für die Kühlung ist laut Stadt eine einmalige Befüllung mit bis zu 500 Kubikmetern Wasser nötig, etwa so viel wie ein 25-Meter-Schwimmbecken fasst. Im laufenden Betrieb soll kein weiteres Trinkwasser für die Kühlung verbraucht und kein erwärmtes Kühlwasser in die Natur geleitet werden.

Wie viel Wärme am Ende tatsächlich ins Netz geht, hängt von der technischen Ausgestaltung und dem späteren Betrieb ab. Eine Modellrechnung von EcoAustria für ein Rechenzentrum vergleichbarer Größe kommt auf rund 108 Gigawattstunden Abwärme pro Jahr, genug für den Wärmebedarf von etwa 12.700 Haushalten. Die Investitionen im Inland beziffert die Studie mit rund 350 Millionen Euro, die heimische Wertschöpfung mit rund 264 Millionen Euro in der Bauphase und rund 30 Millionen Euro jährlich im Betrieb.

Einen Termin für den Baubeginn gibt es noch nicht. Dafür braucht es einen Investor, einen geeigneten europäischen Betreiber, die nötigen Genehmigungen und abschließende Vereinbarungen. Für die nächste Phase kündigt die Stadt Informationsveranstaltungen für Anrainerinnen und Anrainer an.