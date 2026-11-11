Strabag plant in der Seestadt ein 48-Megawatt-Rechenzentrum, Wien stellt Bedingungen
Wien will nicht dem Zufall überlassen, wo und wie Rechenzentren entstehen. Die Stadt hat eine eigene Strategie vorgestellt und dazu ein erstes Projekt mit Strabag Real Estate in der Seestadt Aspern. Welche Auflagen gelten und was die Abwärme bringen soll.
In der Seestadt Aspern soll ein Rechenzentrum mit einer elektrischen Anschlusskapazität von bis zu 48 Megawatt entstehen. Entwickelt wird es von Strabag Real Estate gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur Wien. Die Stadt knüpft das Projekt an klare Bedingungen: Zugelassen wird ausschließlich ein europäischer Betreiber, die Abwärme soll ins Wiener Fernwärmenetz fließen, und gekühlt wird in einem geschlossenen Wasserkreislauf ohne Verdunstung. Das geht aus der Aussendung der Stadt Wien vom 10. November hervor.
Die Wirtschaftsagentur beteiligt sich mit 5 Prozent an der Entwicklungsgesellschaft, vorgesehen sind dafür 500.000 Euro. Über gesellschaftsrechtliche und vertragliche Mitwirkungsrechte will die Stadt so ihre Interessen absichern. Das Projekt ist gleichzeitig der erste Anwendungsfall einer neuen Rechenzentrumsstrategie, mit der Wien künftig jedes größere Vorhaben prüfen will.
Was in der Seestadt geplant ist
Das Rechenzentrum ist modular aufgebaut und soll schrittweise wachsen, je nach tatsächlichem Bedarf. „Durch den modularen Aufbau können wir das Projekt an die Anforderungen des künftigen Betreibers anpassen“, sagt Erwin Größ, Geschäftsführer von Strabag Real Estate Österreich. Für die Kühlung ist laut Stadt eine einmalige Befüllung mit bis zu 500 Kubikmetern Wasser nötig, etwa so viel wie ein 25-Meter-Schwimmbecken fasst. Im laufenden Betrieb soll kein weiteres Trinkwasser für die Kühlung verbraucht und kein erwärmtes Kühlwasser in die Natur geleitet werden.
Wie viel Wärme am Ende tatsächlich ins Netz geht, hängt von der technischen Ausgestaltung und dem späteren Betrieb ab. Eine Modellrechnung von EcoAustria für ein Rechenzentrum vergleichbarer Größe kommt auf rund 108 Gigawattstunden Abwärme pro Jahr, genug für den Wärmebedarf von etwa 12.700 Haushalten. Die Investitionen im Inland beziffert die Studie mit rund 350 Millionen Euro, die heimische Wertschöpfung mit rund 264 Millionen Euro in der Bauphase und rund 30 Millionen Euro jährlich im Betrieb.
Einen Termin für den Baubeginn gibt es noch nicht. Dafür braucht es einen Investor, einen geeigneten europäischen Betreiber, die nötigen Genehmigungen und abschließende Vereinbarungen. Für die nächste Phase kündigt die Stadt Informationsveranstaltungen für Anrainerinnen und Anrainer an.
Welche Regeln die neue Strategie aufstellt
Die Strategie trägt den Titel „Der Wiener Weg“ und soll bei der Genehmigung künftiger Rechenzentren als Leitfaden dienen. Einen „Wildwuchs“, der die Strom- oder Trinkwasserversorgung gefährdet oder der Natur schadet, soll es nicht geben. Die Stadt nennt zehn Prinzipien, darunter Standortnutzen vor Größe, sparsamer Umgang mit knappen Flächen, eine frühe Prüfung der Netzanschlussleistung mit den Wiener Netzen und die Nutzung der Abwärme, wo das technisch und wirtschaftlich möglich ist. Wien Energie soll dafür früh eingebunden werden.
Dazu kommen sechs Maßnahmen: eine zentrale Anlaufstelle für Betreiber bei der Wirtschaftsagentur, Förderungen für den Zugang zu Rechenleistung vor allem für kleine Unternehmen und Start-ups, ein neues Gremium zur Abstimmung von Flächen, Netzen und Wärmenutzung, eine vorausschauende Standortplanung, ein engerer Austausch mit Niederösterreich und dem Burgenland sowie eine Evaluierung im Jahr 2028.
„Unter welchen Bedingungen Rechenzentren in Wien entstehen, überlassen wir in dieser Stadt nicht dem Zufall“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) formuliert es so: „Digitale Infrastruktur muss zu Wien passen, nicht Wien zur digitalen Infrastruktur.“
Warum Wien jetzt Regeln für Rechenzentren aufstellt
Der Bedarf an Rechenleistung ist deutlich größer als das Angebot. Laut der EcoAustria-Studie im Auftrag der Wirtschaftsagentur liegt die Nachfrage in Österreich bei rund 419 Megawatt, das heimische Angebot aber nur bei 80 bis 100 Megawatt. Für Wien allein prognostiziert die Studie bis 2030 eine Nachfrage von rund 250 Megawatt.
Rechenzentren brauchen viel Strom und Fläche und erzeugen Wärme. In einer dicht bebauten Stadt konkurrieren sie mit Wohnbau, Betrieben und Grünraum. Die Strategie setzt deshalb auf Standorte, an denen Leitungen und Datennetze bereits vorhanden oder geplant sind, und auf die Modernisierung bestehender Rechenzentren. Der Fokus auf europäische Betreiber soll laut Stadt die digitale Unabhängigkeit stärken und Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern vermeiden.
Was das für Wienerinnen und Wiener heißt
Für Anrainerinnen und Anrainer in der Seestadt ändert sich vorerst nichts, gebaut wird erst, wenn Investor, Betreiber und Genehmigungen feststehen. Die Stadt hat angekündigt, die Bevölkerung vor der nächsten Projektphase bei Informationsveranstaltungen einzubinden. Langfristig soll die Abwärme des Rechenzentrums ins Fernwärmenetz eingespeist werden, das viele Wiener Haushalte versorgt. Unternehmen, die selbst ein Rechenzentrum planen, wenden sich künftig an die Anlaufstelle der Wirtschaftsagentur unter clearingstelle-rechenzentren@wirtschaftsagentur.at.
Quellen
Stadt Wien, Presse-Service: Stadt Wien gestaltet digitale Infrastruktur: Neue Rechenzentrumsstrategie und Projekt mit Strabag Real Estate in der Seestadt (10.11.2026)
Wirtschaftsagentur Wien: Wien gestaltet digitale Zukunft (10.11.2026)