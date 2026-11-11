Konsumausgaben im Handel stagnieren - Online-Anteil sinkt

"Das Zukunftsvertrauen ist auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren", sagte Marktforscher Andreas Kreutzer im APA-Gespräch mit Verweis auf aktuelle Umfragen. Die befragten Personen würden vor allem die Regierung für die aktuelle Lage verantwortlich machen. Die Rekord-Teuerung im Jahr 2023 hat die einzelhandelsrelevanten Haushaltsausgaben inflationsbereinigt um 4,6 Prozent zurückgehen lassen. In den Jahren 2024 und 2025 gab es ein reales Minus der Einzelhandelsausgaben von 0,1 Prozent bzw. ein Plus von 0,2 Prozent.

Die Hauptgründe für die Kaufzurückhaltung sind laut Konsumentenbefragung von Reppublika Research steigende Preise, Mehrausgaben für das Wohnen sowie höhere Sprit- und Haushaltsenergiepreise. Viele Konsumentinnen und Konsumenten würden sparsamer mit ihrem Geld umgehen und vor allem weniger für Unterhaltungselektronik, Möbel, Mode und Sportartikel ausgeben, geht aus der Befragung hervor.

Marktforscher Kreutzer erwartet, dass heuer der stationäre Handel in Österreich nominell etwas stärker wachsen wird als der Onlinehandel. Die Konsumenten sollen laut Prognose heuer vor Ort in den Geschäften rund 71,7 Mrd. Euro (plus 1,6 Prozent) ausgeben und im Internethandel rund 10,2 Mrd. Euro (plus 1,3 Prozent). Nach dem Online-Boom in der Coronapandemie stagniert der E-Commerce-Anteil bei etwas über 12 Prozent. Kreutzer verwies darauf, dass sich der Online-Marktanteil je nach Warengruppe aber deutlich unterscheide. Sehr hoch sei der Online-Anteil der Haushaltsausgaben bei Büchern (47 Prozent), gefolgt von Elektrogeräten und Elektronik (34 Prozent) sowie Bekleidung und Schuhen (29 Prozent). Gering ist der Onlineausgaben-Anteil im Bereich Kraftfahrzeuge (3,5 Prozent) sowie Nahrungs- und Genussmittel (2,2 Prozent).

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will sieht beim Onlineshopping in Österreich "einen Plafonds erreicht". Nach langem Zuwarten habe sich die EU auch um den "digitalen wilden Westen" im Onlinehandel gekümmert und "lenkungspolitische Maßnahmen" beschlossen, sagte Will zur APA. Seit Juli gibt es einen neuen EU-Pauschalzoll in Höhe von drei Euro für Kleinsendungen und Bestellungen aus Drittstaaten, etwa China, und seit November eine EU-Handling-Fee von zwei Euro pro Artikel. Seitdem sind die Paketmengen von chinesischen Online-Billigversendern, unter anderem Shein und Temu, laut Marktbeobachtern spürbar gesunken. Die seit Oktober in Österreich geltende nationale Paketsteuer lehnt der Handelsverband kategorisch ab.

Stark steigende Kosten beschäftigten die Handelsbranche seit Mitte 2021. Knapp ein Viertel befragter Händler erwartet heuer einen Verlust, ein weiteres Drittel "maximal ein ausgeglichenes" Ergebnis, geht aus einer Handelsverband-Händlerbefragung hervor. "Unser Land braucht wieder mehr wirtschaftliche Zuversicht und bessere Rahmenbedingungen für Wachstum", so Will. Der Handelsverband fordert schon seit langem "niedrigere Standortkosten, weniger Bürokratie und faire Wettbewerbsbedingungen".