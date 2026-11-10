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Schwierige Verhandlungsvorzeichen beim Eisenbahner-KV

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Wirtschaft
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Ob die Weichen Richtung KV-Einigung gestellt werden, ist offen
©APA, dpa, Hendrik Schmidt
Die Verhandlungen für den Eisenbahner-KV, der für 55.000 Beschäftigte in 98 Firmen gilt, sind am Dienstag in die vierte Runde gegangen. Da es bei den Betrieben unterschiedliche Arbeitszeitmodelle gibt, fordert die Gewerkschaft für alle, die bisher eine 40-Stunden-Woche haben, eine 38,5-Stunden-Woche. Eine solche gilt etwa bei der mitarbeiterstärksten Firma, den ÖBB. Dazu geht es wie immer ums Geld. Am Nachmittag ging es ans Detailrechnen, hieß es aus Verhandlungskreisen.

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Die zuständige Gewerkschaft vida fordert bei einer Nicht-Anpassung der Wochenarbeitszeit ein Plus von 3,9 Prozent. Argumentiert wird hier mit einem Verzicht im Nachkomma-Bereich beim letzten Abschluss und dem Verweis auf eine boomende Branche. Werden die Wochenarbeitszeiten angeglichen, geht es ihr um den vollen Ausgleich der rollierenden Inflation von 3,26 Prozent. Diese Forderungen wurden seitens der Gewerkschaft vor Verhandlungsbeginn bestätigt.

Von den rund 55.000 Beschäftigten haben 15 Prozent, also gut 8.000, eine 40-Stunden-Woche. Zum Verhandlungsstand hieß es am frühen Nachmittag auf APA-Nachfrage sowohl von Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmervertretungsseite, dass derzeit im Detail gerechnet werde. Das könne dauern. Es sei offen, ob man sich in dieser Runde noch zusammenraufen werde. Ausgeschlossen sei eine Einigung ebenso wenig. Falls es in der vierten Runde keine solche gibt, bekräftigte die Gewerkschaft im Vorfeld der vierten Runde den Willen, den Druck mit Betriebsversammlungen zu erhöhen.

Zu den knapp 100 Betrieben gehören derzeit neun Infrastrukturbetreiber wie beispielsweise die ÖBB-Infrastruktur AG oder die Steiermärkische Landesbahn. Dazu kommen zehn integrierte Eisenbahnunternehmen wie etwa die Montafonerbahn oder die Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) sowie rund 80 Eisenbahnverkehrsunternehmen von der ÖBB-Rail-Cargo bis hin zu Bahnfirmen von Bauriesen wie der Strabag und der Porr.

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