Flughafen Linz 2025 wieder mit Verlust

Der oberösterreichische Landesrechnungshof, der 2025 in seiner Initiativprüfung die Fortführung des Flughafens Linz als "große Herausforderung" mit Blick auf die Finanzen bezeichnet hat, erkannte zuletzt erste Schritte zur strategisch notwendigen Neuausrichtung. Nachdem die Stadt Linz ihren Hälfteanteil an das Land Oberösterreich übertragen hat, strebt dieses - als künftige 100-Prozent-Eigentümerin - eine Teilprivatisierung an. Zudem hat der Airport seit Oktober mit Jörg Ebbighausen einen neuem Geschäftsführer.