Rückenwind aus der Luftfahrt: FACC steigert operatives Ergebnis um 86 Prozent

Der Luftfahrtzulieferer FACC aus Ried im Innkreis hat sein operatives Ergebnis (EBIT) in den ersten neun Monaten 2026 um 86 Prozent auf 40,0 Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz wuchs um 14,7 Prozent auf 800,1 Millionen Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die operative Marge kletterte damit von 3,1 auf 5,0 Prozent.

Am stärksten legte das dritte Quartal zu. Der Umsatz stieg in diesen drei Monaten um 28,6 Prozent auf 273,8 Millionen Euro, das operative Ergebnis von 3,1 auf 14,6 Millionen Euro. Einen Teil des Geldes steckt FACC in den Ausbau in Oberösterreich: Am Standort St. Martin im Innkreis entsteht laut Mitteilung ein neues Werk für Flugzeugstrukturen, das rund 120 Millionen Euro kostet. Bis 2030 will der Konzern insgesamt rund 350 Millionen Euro investieren.