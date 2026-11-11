ABO

Rückenwind aus der Luftfahrt: FACC steigert operatives Ergebnis um 86 Prozent

Der Innviertler Luftfahrtzulieferer FACC wächst kräftig und verdient deutlich mehr als im Vorjahr. Was hinter dem Ergebnissprung steckt und wie viel der Konzern in ein neues Werk in St. Martin im Innkreis investiert.

FACC-Zentrale in Ried im Innkreis
Foto:©Gortana, FACC

von

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
5 min
News auf Google bevorzugen

Der Luftfahrtzulieferer FACC aus Ried im Innkreis hat sein operatives Ergebnis (EBIT) in den ersten neun Monaten 2026 um 86 Prozent auf 40,0 Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz wuchs um 14,7 Prozent auf 800,1 Millionen Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die operative Marge kletterte damit von 3,1 auf 5,0 Prozent.

Am stärksten legte das dritte Quartal zu. Der Umsatz stieg in diesen drei Monaten um 28,6 Prozent auf 273,8 Millionen Euro, das operative Ergebnis von 3,1 auf 14,6 Millionen Euro. Einen Teil des Geldes steckt FACC in den Ausbau in Oberösterreich: Am Standort St. Martin im Innkreis entsteht laut Mitteilung ein neues Werk für Flugzeugstrukturen, das rund 120 Millionen Euro kostet. Bis 2030 will der Konzern insgesamt rund 350 Millionen Euro investieren.

Hintergrund: Ein Innviertler Zulieferer für Airbus und Boeing

FACC entwickelt und fertigt Bauteile für Flugzeugkabinen, Triebwerksverkleidungen und Flugzeugstrukturen. Zu den Kunden zählen laut Investorenseite des Unternehmens Airbus, Boeing und Rolls-Royce. Im Jahr 2025 erzielte FACC einen Rekordumsatz von 984,4 Millionen Euro und ein EBIT von 42,3 Millionen Euro, Ende 2025 beschäftigte der Konzern 3.907 Vollzeitkräfte an 15 Standorten.

Die Konzernzentrale liegt in Ried im Innkreis, produziert wird laut Geschäftsbericht 2025 in Ried, St. Martin im Innkreis, Reichersberg und im kroatischen Jakovlje. Das zweijährige Transformationsprogramm CORE läuft bis Ende 2026 und soll ein Einsparungspotenzial von rund 80 Millionen Euro heben. Schon im Vorjahr hatte FACC einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde Euro angepeilt, wie news.at berichtete.

Die Positionen

„Die Nachfrage in der Luftfahrtindustrie bietet uns derzeit gute Wachstumschancen“, sagt Vorstandschef Robert Machtlinger laut Mitteilung. Man nutze den Rückenwind, um nicht nur den Umsatz zu steigern, sondern vor allem die Ertragskraft nachhaltig zu verbessern. Finanzvorstand Florian Heindl ergänzt: „Wir verdienen mit unserem Wachstum deutlich mehr und erwirtschaften mehr Cashflow.“

Zugelegt hat vor allem die Kabinensparte Cabin Interiors, deren EBIT von 1,7 auf 15,2 Millionen Euro stieg. Das Unternehmen führt das auf mehr Auslieferungen für die Airbus A320-Familie und für Geschäftsreiseflugzeuge sowie auf den Ausbau in Kroatien zurück. Die Sparte Aerostructures steigerte ihr EBIT von 4,2 auf 12,5 Millionen Euro, Engines & Nacelles fiel dagegen von 15,6 auf 12,3 Millionen Euro, weil sich Meilensteine bei Entwicklungsprojekten im Bereich Advanced Air Mobility verschoben haben. Die Jahresprognose von 10 bis 15 Prozent Umsatzwachstum und einer EBIT-Marge von 5,25 bis 6,25 Prozent bestätigt FACC, wie auch die APA berichtet. Voraussetzung sei, dass die Flugzeughersteller ihre angekündigten Auslieferungspläne weitgehend einhalten. Stellungnahmen von Betriebsrat oder Gewerkschaft liegen nicht vor.

Was das für Beschäftigte im Innviertel heißt

Die Belegschaft ist laut Mitteilung in den ersten neun Monaten um 7,4 Prozent gewachsen, der Umsatz doppelt so stark. Mit dem neuen Werk in St. Martin im Innkreis soll sich die Kapazität für Strukturbauteile an diesem Standort verdoppeln, wie FACC im September ankündigte. Wie viele zusätzliche Arbeitsplätze dort entstehen und wann das Werk fertig sein soll, nennt das Unternehmen nicht. Ausgebaut wurde zuletzt auch das Werk im kroatischen Jakovlje, in das FACC 36 Millionen Euro investiert hat und wo mehr als 500 Menschen arbeiten. Für Anlegerinnen und Anleger bleibt die Prognose für 2026 unverändert, Fragen beantwortet die Investor-Relations-Abteilung des Unternehmens.

BusinessUnternehmer:innen
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
Konsumausgaben im Handel stagnieren - Online-Anteil sinkt
voestalpine steigert Halbjahresgewinn um 46 Prozent und senkt trotzdem die Prognose
Konzern-Radar
voestalpine steigert Halbjahresgewinn um 46 Prozent und senkt trotzdem die Prognose
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bei der Präsentation der Rechenzentrumsstrategie
Wien
Strabag plant in der Seestadt ein 48-Megawatt-Rechenzentrum, Wien stellt Bedingungen
Ob die Weichen Richtung KV-Einigung gestellt werden, ist offen
Wirtschaft
Schwierige Verhandlungen beim Eisenbahner-KV
Neue Regeln für Rechenzentren seien "Geschenk an US-Tech-Milliardäre"
Wirtschaft
Grüne kritisieren zu lasche Regeln für Rechenzentren
Regierung setzt Ökostromabgaben 2027 aus
Wirtschaft
Regierung setzt Ökostromabgaben 2027 aus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER