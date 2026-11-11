Rückenwind aus der Luftfahrt: FACC steigert operatives Ergebnis um 86 Prozent
Der Innviertler Luftfahrtzulieferer FACC wächst kräftig und verdient deutlich mehr als im Vorjahr. Was hinter dem Ergebnissprung steckt und wie viel der Konzern in ein neues Werk in St. Martin im Innkreis investiert.
Der Luftfahrtzulieferer FACC aus Ried im Innkreis hat sein operatives Ergebnis (EBIT) in den ersten neun Monaten 2026 um 86 Prozent auf 40,0 Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz wuchs um 14,7 Prozent auf 800,1 Millionen Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die operative Marge kletterte damit von 3,1 auf 5,0 Prozent.
Am stärksten legte das dritte Quartal zu. Der Umsatz stieg in diesen drei Monaten um 28,6 Prozent auf 273,8 Millionen Euro, das operative Ergebnis von 3,1 auf 14,6 Millionen Euro. Einen Teil des Geldes steckt FACC in den Ausbau in Oberösterreich: Am Standort St. Martin im Innkreis entsteht laut Mitteilung ein neues Werk für Flugzeugstrukturen, das rund 120 Millionen Euro kostet. Bis 2030 will der Konzern insgesamt rund 350 Millionen Euro investieren.
Hintergrund: Ein Innviertler Zulieferer für Airbus und Boeing
FACC entwickelt und fertigt Bauteile für Flugzeugkabinen, Triebwerksverkleidungen und Flugzeugstrukturen. Zu den Kunden zählen laut Investorenseite des Unternehmens Airbus, Boeing und Rolls-Royce. Im Jahr 2025 erzielte FACC einen Rekordumsatz von 984,4 Millionen Euro und ein EBIT von 42,3 Millionen Euro, Ende 2025 beschäftigte der Konzern 3.907 Vollzeitkräfte an 15 Standorten.
Die Konzernzentrale liegt in Ried im Innkreis, produziert wird laut Geschäftsbericht 2025 in Ried, St. Martin im Innkreis, Reichersberg und im kroatischen Jakovlje. Das zweijährige Transformationsprogramm CORE läuft bis Ende 2026 und soll ein Einsparungspotenzial von rund 80 Millionen Euro heben. Schon im Vorjahr hatte FACC einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde Euro angepeilt, wie news.at berichtete.
FACC in Zahlen
800,1 Millionen Euro
Umsatz von Jänner bis September 2026, plus 14,7 Prozent (FACC-Mitteilung, 11. November 2026).
40,0 Millionen Euro
Operatives Ergebnis (EBIT) in den ersten neun Monaten 2026, plus 86 Prozent (FACC-Mitteilung, 11. November 2026).
50,3 Millionen Euro
Free Cashflow in den ersten neun Monaten, mehr als verdoppelt (FACC-Mitteilung, 11. November 2026).
192,4 Millionen Euro
Nettoverschuldung, um 23,4 Millionen Euro weniger als zu Jahresbeginn (FACC-Mitteilung, 11. November 2026).
120 Millionen Euro
Investition in das neue Werk für Flugzeugstrukturen in St. Martin im Innkreis (FACC-Mitteilung, 11. November 2026).
3.907 Vollzeitkräfte
Beschäftigte zum Jahresende 2025 an 15 Standorten weltweit (Geschäftsbericht 2025).
Die Positionen
„Die Nachfrage in der Luftfahrtindustrie bietet uns derzeit gute Wachstumschancen“, sagt Vorstandschef Robert Machtlinger laut Mitteilung. Man nutze den Rückenwind, um nicht nur den Umsatz zu steigern, sondern vor allem die Ertragskraft nachhaltig zu verbessern. Finanzvorstand Florian Heindl ergänzt: „Wir verdienen mit unserem Wachstum deutlich mehr und erwirtschaften mehr Cashflow.“
Zugelegt hat vor allem die Kabinensparte Cabin Interiors, deren EBIT von 1,7 auf 15,2 Millionen Euro stieg. Das Unternehmen führt das auf mehr Auslieferungen für die Airbus A320-Familie und für Geschäftsreiseflugzeuge sowie auf den Ausbau in Kroatien zurück. Die Sparte Aerostructures steigerte ihr EBIT von 4,2 auf 12,5 Millionen Euro, Engines & Nacelles fiel dagegen von 15,6 auf 12,3 Millionen Euro, weil sich Meilensteine bei Entwicklungsprojekten im Bereich Advanced Air Mobility verschoben haben. Die Jahresprognose von 10 bis 15 Prozent Umsatzwachstum und einer EBIT-Marge von 5,25 bis 6,25 Prozent bestätigt FACC, wie auch die APA berichtet. Voraussetzung sei, dass die Flugzeughersteller ihre angekündigten Auslieferungspläne weitgehend einhalten. Stellungnahmen von Betriebsrat oder Gewerkschaft liegen nicht vor.
Was das für Beschäftigte im Innviertel heißt
Die Belegschaft ist laut Mitteilung in den ersten neun Monaten um 7,4 Prozent gewachsen, der Umsatz doppelt so stark. Mit dem neuen Werk in St. Martin im Innkreis soll sich die Kapazität für Strukturbauteile an diesem Standort verdoppeln, wie FACC im September ankündigte. Wie viele zusätzliche Arbeitsplätze dort entstehen und wann das Werk fertig sein soll, nennt das Unternehmen nicht. Ausgebaut wurde zuletzt auch das Werk im kroatischen Jakovlje, in das FACC 36 Millionen Euro investiert hat und wo mehr als 500 Menschen arbeiten. Für Anlegerinnen und Anleger bleibt die Prognose für 2026 unverändert, Fragen beantwortet die Investor-Relations-Abteilung des Unternehmens.
Quellen
FACC AG: FACC wächst auch im Q3/2026 kräftig und steigert operatives Ergebnis um 86 Prozent (11. November 2026)
FACC AG: FACC strengthens international manufacturing network with plant expansion in Croatia (23. September 2026)
FACC AG: Investoren (2026)
FACC AG: Geschäftsbericht 2025 (2026)
Wiener Börse: FACC steigerte in neun Monaten Umsatz und operativen Gewinn deutlich (11. November 2026); Quelle: APA