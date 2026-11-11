voestalpine steigert Halbjahresgewinn um 46 Prozent und senkt trotzdem die Prognose
Der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine hat im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Warum der Vorstand die Erwartungen für das Gesamtjahr trotzdem zurücknimmt und was das für die Beschäftigten bedeutet.
Der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27, also von April bis September, nach Steuern 290 Millionen Euro verdient. Das sind um 46,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Mittwoch in seiner Halbjahresmitteilung bekannt gab. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 36 Prozent auf 470 Millionen Euro, der Umsatz blieb mit 7,7 Milliarden Euro nahezu unverändert.
Für das Gesamtjahr ist der Vorstand dennoch vorsichtiger geworden. Beim operativen Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erwartet voestalpine nun 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro, bisher lag die Spanne bei 1,6 bis 1,85 Milliarden Euro. Als Gründe nennt der Konzern den länger als erwartet andauernden Krieg im Nahen Osten, der Energie- und Logistikkosten verteuert und Energieprojekte in der Region weiter verzögert, sowie vorläufig zusätzliche US-Zölle. Im Halbjahresgewinn stecken außerdem Einmaleffekte von netto rund 100 Millionen Euro, vor allem aus dem Verkauf der Tochter voestalpine Böhler Profil.
Hintergrund: Weniger Personal, neue Elektroöfen
Der börsennotierte Konzern produziert unter anderem in Linz und Donawitz und beschäftigte Ende September 48.616 Vollzeitkräfte, um 2,0 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Den Rückgang führt voestalpine vor allem auf den Umbau der High Performance Metals Division und des Geschäfts mit Autokomponenten zurück. Gut laufen laut Mitteilung die Bahninfrastruktur und die Luftfahrt, die Autozulieferung leidet dagegen unter dem schwierigen Markt in Europa, China und Nordamerika.
Zu Wochenbeginn war bekannt geworden, dass im steirischen Werk Kindberg, das nahtlose Rohre für die Öl- und Gasindustrie fertigt, rund 150 Arbeitsplätze in der Produktion wegfallen, wie news.at berichtete. Parallel baut der Konzern unter dem Projektnamen greentec steel Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz. Das Vorhaben liegt laut Unternehmen zeitlich und budgetär im Plan, der Start ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.
voestalpine in Zahlen
7,7 Milliarden Euro
Umsatz im ersten Halbjahr 2026/27, plus 0,8 Prozent (Halbjahresmitteilung, 11. November 2026).
290 Millionen Euro
Gewinn nach Steuern im ersten Halbjahr, plus 46,1 Prozent (Halbjahresmitteilung, 11. November 2026).
846 Millionen Euro
EBITDA im ersten Halbjahr, plus 17,1 Prozent (Halbjahresmitteilung, 11. November 2026).
1,6 bis 1,7 Milliarden Euro
Neue EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27, bisher bis zu 1,85 Milliarden Euro (Halbjahresmitteilung, 11. November 2026).
48.616 Vollzeitkräfte
Beschäftigte zum 30. September 2026, minus 2,0 Prozent im Jahresvergleich (Halbjahresmitteilung, 11. November 2026).
1,4 Milliarden Euro
Nettofinanzverschuldung zum 30. September 2026, die Gearing-Quote lag bei 17,3 Prozent (Halbjahresmitteilung, 11. November 2026).
Die Positionen
„In einem äußerst herausfordernden Umfeld haben wir ein solides Ergebnis erzielt“, sagt Vorstandschef Herbert Eibensteiner in der Corporate News zum Halbjahr. Gesenkt werde nur das obere Ende der EBITDA-Prognose von 1,85 auf 1,7 Milliarden Euro, die untere Grenze von 1,6 Milliarden Euro bleibe. Insgesamt rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr weiterhin mit einem soliden EBITDA über dem Vorjahresniveau.
Belastend wirken laut Unternehmen vor allem die Kosten für Energie und Logistik im zweiten Halbjahr, wie auch die APA zusammenfasst. Bei Bau, Maschinenbau und Konsumgütern bleibt die Nachfrage gedämpft. Stellungnahmen von Betriebsrat oder Gewerkschaft zu den Halbjahreszahlen sind bisher nicht veröffentlicht.
Was das für Beschäftigte heißt
Konzernweit ist die Zahl der Vollzeitkräfte binnen eines Jahres um 998 auf 48.616 gesunken. Am Standort Kindberg sollen bis März 2027 rund 150 Arbeitsplätze in der Produktion wegfallen; dort arbeiten laut APA derzeit rund 950 Menschen, vor einem Jahr waren es 1.070. Ein neues Abbauprogramm kündigt voestalpine in der Halbjahresmitteilung nicht an, der Umbau in der High Performance Metals Division sei nahezu abgeschlossen. Für Aktionärinnen und Aktionäre nennt die Mitteilung keine neue Dividende; für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden 0,75 Euro je Aktie ausgeschüttet. Fragen zu ihren Ansprüchen können Beschäftigte beim Betriebsrat, bei der Gewerkschaft PRO-GE oder bei der Arbeiterkammer klären.
Quellen
voestalpine AG: Corporate News zum 1. Halbjahr 2026/27 (11. November 2026)
voestalpine AG: Presseaussendungen (2026)
Wiener Börse: voestalpine zum Halbjahr mit starkem Gewinnplus - Prognose gesenkt (11. November 2026); Quelle: APA