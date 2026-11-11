voestalpine steigert Halbjahresgewinn um 46 Prozent und senkt trotzdem die Prognose

Der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27, also von April bis September, nach Steuern 290 Millionen Euro verdient. Das sind um 46,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Mittwoch in seiner Halbjahresmitteilung bekannt gab. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 36 Prozent auf 470 Millionen Euro, der Umsatz blieb mit 7,7 Milliarden Euro nahezu unverändert.

Für das Gesamtjahr ist der Vorstand dennoch vorsichtiger geworden. Beim operativen Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erwartet voestalpine nun 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro, bisher lag die Spanne bei 1,6 bis 1,85 Milliarden Euro. Als Gründe nennt der Konzern den länger als erwartet andauernden Krieg im Nahen Osten, der Energie- und Logistikkosten verteuert und Energieprojekte in der Region weiter verzögert, sowie vorläufig zusätzliche US-Zölle. Im Halbjahresgewinn stecken außerdem Einmaleffekte von netto rund 100 Millionen Euro, vor allem aus dem Verkauf der Tochter voestalpine Böhler Profil.